Китай впервые запустил потенциально многоразовую ракету «Чанчжэн-8»

Китайцы провели первый запуск нового носителя «Чанчжэн-8». Ракета успешно вывела на орбиту пять спутников.

О запуске новой китайской ракеты-носителя со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщил ТАСС. Старт состоялся 22 декабря, в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Запуск провели с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

Через 15 минут после старта носитель достиг гелиосинхронной орбиты на высоте 512 километров, где от него отделились пять космических аппаратов. Один из них — экспериментальная разработка. Остальные четыре будут эксплуатировать частные компании. Среди них — эфиопский ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и спутник связи Apocalypse 12.

Запуск «Чанчжэн-8» / ©SciNews

Сегодняшний запуск стал 356-м по счету для ракет серии «Чанчжэн» и первым в истории носителя «Чанчжэн-8». Он представляет собой двухступенчатую среднюю ракету-носитель, которая получила жидкостные низкотемпературные двигатели, использующие экологически чистое топливо — жидкий водород и жидкий кислород. По данным из открытых источников, на низкую опорную орбиту «Чанчжэн-8» может вывести груз массой до 8400 килограммов.

«Чанчжэн-8» Источник изображения: sciencepost

В перспективе «Чанчжэн-8» должна стать многоразовой ракетой-носителем: предполагается, что ее первая ступень сможет вертикально возвращаться на морскую платформу. Нечто подобное уже реализовала компания SpaceX.

В мае КНР осуществила первый запуск ракеты-носителя Long March-5B: он стал частью испытаний космического корабля нового поколения, который в перспективе можно использовать для полетов к орбитальной станции и на Луну.

Long March-5B Источник изображения: defencetalk

Для пилотируемых экспедиций к спутнику нашей планеты планируют применять сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9», которую еще предстоит создать и испытать. Первый запуск носителя стоит ожидать ближе к 2030 году.

При этом Китай можно условно считать лидером новой «лунной гонки». Поднебесная стала первой страной, которая за последние четыре десятка лет доставила образцы лунного грунта на Землю.

17 декабря возвращаемый модуль станции «Чанъэ-5» успешно вернулся на Землю с добытыми образцами. Китайские ученые уже приступили к их изучению: предполагается, что миссия «Чанъэ-5» позволит лучше понять строение спутника нашей планеты.

Отметим также, что в первой половине 2020-х Китай хочет повторить успех, отправив на Луну беспилотную станцию «Чанъэ-6», которая также должна доставить на Землю образцы лунного грунта.