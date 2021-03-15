Защищающую Прибалтику от России Бельгию спасут Нидерланды

Воздушный компонент Вооруженных сил Бельгии приостановил эксплуатацию истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon из-за проблем с двигателями F100, сообщает The Drive.

While technicians work hard to get our vipers airborne asap and the 🇧🇪CRC monitors the airspace above BEL 24/7, the @Kon_Luchtmacht will temporarily take over the Quick Reaction Alert #QRA from the @BeAirForce to safeguard the BENELUX skies as from 12 o'clock. #partners pic.twitter.com/VR6eSupGnG - Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) March 10, 2021



Издание отмечает, что в настоящее время данные самолеты составляют основу боевой авиации Брюсселя, а спасение воздушного пространства страны в случае нападения противника доверена Королевским военно-воздушным силам (ВВС) соседних Нидерландов.

The Drive напоминает, что в феврале у одного из бельгийских F-16 Fighting Falcon при взлете наблюдалось прогорание сопла. Согласно изданию, Воздушный компонент Бельгии активно принимает участие в миссиях НАТО, в частности в защите прибалтийских стран от вероятных противников, прежде всего России.

Издание отмечает, что воздушное пространство стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) на ротационной основе контролируется Брюсселем и Амстердамом, потому временная вынужденная замена Воздушного компонента на Королевские ВВС должна пройти гладко.

В марте в подборке американского журнала Popular Mechanics были названы самые крутые, по мнению авторов издания, самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, впервые поднявшиеся в воздух в современной России.

Иван Потапов