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Защищающую Прибалтику от России Бельгию спасут Нидерланды

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Источник изображения: Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Воздушный компонент Вооруженных сил Бельгии приостановил эксплуатацию истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon из-за проблем с двигателями F100, сообщает The Drive.


Издание отмечает, что в настоящее время данные самолеты составляют основу боевой авиации Брюсселя, а спасение воздушного пространства страны в случае нападения противника доверена Королевским военно-воздушным силам (ВВС) соседних Нидерландов.

The Drive напоминает, что в феврале у одного из бельгийских F-16 Fighting Falcon при взлете наблюдалось прогорание сопла. Согласно изданию, Воздушный компонент Бельгии активно принимает участие в миссиях НАТО, в частности в защите прибалтийских стран от вероятных противников, прежде всего России.

Издание отмечает, что воздушное пространство стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) на ротационной основе контролируется Брюсселем и Амстердамом, потому временная вынужденная замена Воздушного компонента на Королевские ВВС должна пройти гладко.

В марте в подборке американского журнала Popular Mechanics были названы самые крутые, по мнению авторов издания, самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, впервые поднявшиеся в воздух в современной России.


Иван Потапов

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Страны
Бельгия
Люксембург
Нидерланды
Россия
США
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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