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В США назвали три «самых крутых» самолета России

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

В подборке американского журнала Popular Mechanics названы самые крутые, по мнению авторов издания, самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, впервые поднявшиеся в воздух в современной России.

В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия». Издание отмечает, что данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.

Самолетом 1998 года стал российский Бе-200 «Альтаир», предназначенный, в частности, для тушения лесных пожаров.

Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ — прототип истребителя пятого поколения. Издание отмечает, что после первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.

Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.

В апреле 2020 года в журнале The National Interest заявили, что провалы российского перспективного истребителя Су-57 объясняются сворачиванием работ по опытно-экспериментальному прототипу советского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель»).

В августе 2019 года летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа МиГ-1.44 МФИ был замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Бе-200
ПАК ФА
Проекты
1.44
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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