Казахстанские самолеты L-39 прошли ремонт и модернизацию в Чехии

Как сообщило 11 марта 2021 года министерство обороны Казахстана, в учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию.

Один из прошедших капитальный ремонт на предприятии чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace учебно-тренировочных самолетов L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана (серийный номер 3818) (c) министерство обороны Казахстана

В ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей.

Освоить воздушное судно курсантам помогают опытные пилоты-инструкторы.

- Полеты на самолете L-39 являются первым шагом в освоении авиации в целом. Для каждого курсанта самостоятельный вылет - знаменательный день. Это означает, что в перспективе он сможет получить допуск к следующим этапам на простой, сложный пилотаж, полеты по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям, - отметил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Cо стороны bmpd заметим, что, таким образом, учебно-боевые самолеты L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана прошли капитальный ремонт в Чехии на заводе-изготовителе чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace. По ряду источников, СВО Казахстана имели суммарно 17 самолетов L-39, хотя неясно, сколько из них находятся в эксплуатационно состояни и сколько прошли ремонт на Aero Vodochody.

Напомним, что, как сообщалось, чуть ранее на Aero Vodochody прошли ремонт также шесть самолетов L-39С ВВС Узбекистана.

Один из прошедших капитальный ремонт на предприятии чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace учебно-тренировочных самолетов L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана (серийный номер 3818) (c) министерство обороны Казахстана