Войти
bmpd.livejournal.com

Казахстанские самолеты L-39 прошли ремонт и модернизацию в Чехии

285
0
0

Как сообщило 11 марта 2021 года министерство обороны Казахстана, в учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию.

Один из прошедших капитальный ремонт на предприятии чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace учебно-тренировочных самолетов L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана (серийный номер 3818) (c) министерство обороны Казахстана

В ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей.

Освоить воздушное судно курсантам помогают опытные пилоты-инструкторы.

- Полеты на самолете L-39 являются первым шагом в освоении авиации в целом. Для каждого курсанта самостоятельный вылет - знаменательный день. Это означает, что в перспективе он сможет получить допуск к следующим этапам на простой, сложный пилотаж, полеты по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям, - отметил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Cо стороны bmpd заметим, что, таким образом, учебно-боевые самолеты L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана прошли капитальный ремонт в Чехии на заводе-изготовителе чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace. По ряду источников, СВО Казахстана имели суммарно 17 самолетов L-39, хотя неясно, сколько из них находятся в эксплуатационно состояни и сколько прошли ремонт на Aero Vodochody.

Напомним, что, как сообщалось, чуть ранее на Aero Vodochody прошли ремонт также шесть самолетов L-39С ВВС Узбекистана.

Один из прошедших капитальный ремонт на предприятии чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace учебно-тренировочных самолетов L-39 "Альбатрос" Сил воздушной обороны Казахстана (серийный номер 3818) (c) министерство обороны Казахстана

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Узбекистан
Чехия
Продукция
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.04.2015
Рост вопреки сложностям
17.07.2013
Армия пустыни
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
01.03.2011
Явер Джамалов: «Наша цель – создание военной промышленности, не имеющей аналога в регионе» - ИНТЕРВЬЮ
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире