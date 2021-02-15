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Шесть самолетов L-39 ВВС Узбекистана прошли ремонт в Чехии

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Как сообщила чешская авиастроительная компания Aero Vodochody Aerospace, 7 февраля 2021 года ВВС Узбекистана приняли последний из шести учебно-тренировочных самолетов L-39С "Альбатрос", прошедших капитальный ремонт на Aero Vodochody. Частью капитального ремонта узбекских самолетов явлалась также частичная модернизация их бортового оборудования.

Один из шести прошедших капитальный ремонт на предприятии чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace учебно-тренировочных самолетов L-39С "Альбатрос" ВВС Узбекистана (бортовой номер "14 синий", серийный номер 3840) (c) Aero Vodochody Aerospace

Контракт с Узбекистаном на капитальный ремонт шести самолетов L-39C был подписан в сентябре 2018 года при участии многолетнего партнера Aero - чешской компании OMNIPOL. В 2019 году все шесть машин в условиях строгой секретности были доставлены на предприятие Aero Vodochody в Водоходах в Чехии.

В рамках частичной модернизации шести самолетов ВВС Узбекистана штатная советская радиостанция была заменена на радиостанцию ​​чешского производства на всех шести самолетах. Радионавигационная система была заменена на систему компании Garmin. Радиокомпас также был заменен на более современный, а индикатор обледенения был заменен новым, произведенным Rosemount Aerospace.

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  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Чехия
Продукция
L-39
Компании
Aero Vodochody
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