Al Jazeera (Катар): Эрдоган и Путин приступили к третьему этапу строительства. Станет ли Турция ядерным государством благодаря заводу в Аккую?

Примечательно, что начало работы АЭС «Аккую» совпадет со 100-летней годовщиной создания турецкого государства. А еще примечательно, что эти события произойдут в 2023 году, поэтому их следует рассматривать в рамках плана Эрдогана «Видение 2023». Автор попытался ответить на главный вопрос: сможет ли Турция благодаря этому проекту присоединиться к «ядерному клубу»?

Проект строительства электростанции "Аккую" является крупнейшей инвестицией Турции объемом 20 миллиардов долларов. Он обеспечит страну 4800 мегаватт энергии и будет отвечать всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, предусмотренным стандартами безопасности Международного агентства по атомной энергии.

В среду в формате видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин дали старт строительству третьего энергоблока турецкой АЭС "Аккую".

Как отметили лидеры двух государств, данная станция - плод российско-турецкого проекта - должна начать работу в 2023 году и является доказательством тесного сотрудничества Анкары и Москвы.

Строительство АЭС является частью плана президента Эрдогана под названием "Видение 2023". Его воплощение должно совпасть со 100-летней годовщиной создания современного турецкого государства. Сам проект нацелен на снижение зависимости страны от импорта энергии. Каково значение данной электростанции? Сможет ли Турция благодаря ей присоединиться к клубу обладателей ядерного оружия?

Станция "Аккую" является первой атомной электростанцией в Турции. Она расположена в Мерсине (юг Турции), и строительство объекта взяла на себя Москва.

Заливка первого бетона в фундамент под блок АЭС состоялась 3 апреля 2018 года.

4 этапа

Проект, реализация которого была отложена с момента заключения контракта с Россией в 2010 году, спонсируется российской энергетической компанией "Росатом" и будет реализован в 4 этапа. Реактор будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Турецкая атомная электростанция состоит из 4 блоков с производственной мощностью 4800 мегаватт, и этот проект является крупнейшей инвестицией Турции - стоимость строительства составляет 20 миллиардов долларов.

Предполагается, что после завершения строительства станция "Аккую" должна удовлетворять потребности Стамбула в энергии и 10% потребностей Турции в целом. Над строительством работают 10 тысяч человек. Планируется создать еще 3500 рабочих мест.

Атомная электростанция "Аккую" отвечает всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, изложенным в стандартах безопасности Международного агентства по атомной энергии, Международной консультативной группы по ядерной безопасности и Клуба европейских эксплуатирующих организаций.

Проект позволит Турции присоединиться к небольшому клубу стран, производящих атомную энергию в мирных целях.

По словам президента Эрдогана, четыре реактора станции внесут свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и сыграют важную роль в области изменения климата.

Что касается президента России Путина, то он подчеркнул высочайший уровень стандартов безопасности на турецкой АЭС. Кроме того, по его мнению, новый проект способствует появлению целого поколения турецких экспертов в области ядерной энергетики, и 220 турецких ученых сейчас проходят стажировку в российских вузах.

Возможности Турции

"Нам запрещено, а им разрешено. Я с этим не согласен", - говорил Эрдоган, выступая против давления, которому его страна подвергается из-за того, что не принадлежит к ядерным странам. Президент Турции Эрдоган произнес эти слова во время участия в экономическом форуме в Центральной Анатолии (в Сивасе) в прошлом году, задав вопрос - почему в Турции нет атомной энергетики? Это не единственный раз, когда он обращался к этой проблеме.

Может ли Турция стать обладателем ядерного оружия? Бурхан ад-Дин Куроглу, профессор международных отношений Университета Ибн Халдуна в Турции, так ответил на данный вопрос: "С технической точки зрения, добиться этого будет несложно, так как в Турции есть университеты и специализированные технологические исследовательские центры, способные на это".

Турецкий профессор отмечает: "Такой шаг требует принятия политического решения и наличия стратегической позиции по вопросу внутри страны".

"Турция, будучи суверенным государством, имеет право обладать ядерным оружием, и хотя ни одна страна не имеет права возражать или противостоять этому, правительство полностью осознает последствия подобного шага", - сказал Куроглу в интервью Al Jazeera.

Он добавил: "Есть державы, такие как Америка, Израиль и Россия, которые обладают ядерным оружием, и они не хотят, чтобы его получила какая-либо другая страна. Если Турция находится под давлением из-за некоторых обычных вооружений, то каким будет давления из-за стремления получить ядерное?"

По словам Куроглу, у Турции нет намерений и плана по созданию ядерного оружия, и ранее президент Эрдоган поднимал вопрос в ожидании реакции по этому поводу со стороны других игроков. Его послание звучало так: Турция - стабильное региональное государство, способное защитить себя.

Ядерный клуб

Соединенные Штаты и Россия обладают крупнейшими арсеналами ядерного оружия, и согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, в распоряжении России находятся 7 тысяч ядерных боеголовок, а США - 6800.

Оставшееся оружие распределено между другими странами ядерного клуба. У Франции 300 ядерных боеголовок, Китая - 270, Великобритании - 215, Пакистана - 140, Индии - 130, Израиля - 80, и, наконец, список замыкает Северная Корея, чей ядерный арсенал оценивается в 20 ядерных боеголовок. При этом Израиль не признает наличие ядерного оружия, в то время как Северная Корея не получила полного признания со стороны стран ядерного клуба.

Эти ядерные государства не хотят, чтобы Турция тоже получила ядерное оружие, хотя, согласно мнению Куроглу, никто не может отказать Анкаре в этом. Однако обладать им - это одно, а применить, как Америка, - совсем другое.

Как полагает Куроглу, возможностей Турции в настоящее время недостаточно для обладания ядерным оружием и для решения этой проблемы потребуются годы. Если страна столкнется с международным давлением, возможно, ей понадобится также поддержка соседей, таких как Пакистан.

Эксперт отметил: "В настоящее время Турция не обладает каким-либо ядерным оружием и с 1980 года привержена Договору о нераспространении ядерного оружия".

Журнал Modern Diplomacy опубликовал статью, в которой отмечается, что такие страны, как Китай и Россия, готовы продавать ядерные технологии. Международное сообщество не смогло предотвратить превращение Пакистана и Северной Кореи в ядерные державы и на протяжении десятилетий следует двойным стандартам в отношении Израиля, имеющего собственный ядерный арсенал.

Согласно статье, опубликованной на сайте Московского Центра Карнеги, Турция не сможет легко создать собственную ядерную бомбу, и главное препятствие на ее пути - Договор о нераспространении ядерного оружия и другие соглашения, подписанные страной в этой области.

По мнению авторов статьи, Турция обладает возможностью для превращения в невоенную ядерную державу, по крайней мере, на региональном уровне, благодаря развитию гражданской ядерной отрасли и накоплению интеллектуального потенциала. Анкара сможет сделать первые независимые шаги на пути к созданию ядерных сил, но в ближайшем будущем у нее не будет собственного ядерного арсенала.

Захер аль-Бик (زاهر البيك)