АрміяInform (Украина): берет цвета пламени носят лишь те артиллеристы, кто нюхал порох!

Автор рассказывает об учебе артиллеристов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В том числе и о новых традициях, но не упоминает, кто может стать мишенью нынешних курсантов. Ведь киевские власти не спешат положить конец гражданскому конфликту на востоке страны.

О новых украинских традициях посвящения в артиллеристы

В этот раз практическое занятие курсантов-первокурсников факультета ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного было особенным, эмоционально возвышенным и даже несколько театрализованным.

Выполнение первого в жизни огневого задания боевым выстрелом на полигоне соединили с посвящением новичков в настоящие гармаши (пушкари, артиллеристы - прим. ред.)! К слову, на факультете, возглавляемом полковником Артемом Дзюбой, продумали все до мелочей и заложили новейшую украинскую традицию, отойдя от старой, еще советской.

Со стороны это выглядело так… Наводчик, собственно, делающий выстрел из пушки, как только вылетает гильза, еще дымящаяся пороховыми газами, берет ее в руки и нюхает этот символический артиллерийский порох! После этого товарищи хорошо обмазывают его лицо пороховой сажей. Позднее курсант подходит к столу с ярко-красными беретами, лежащими на артиллерийском знамени. Здесь его ожидает начальник факультета, принимающий доклад о выполнении боевого задания, надевающий на голову курсанта берет цвета пламени и приветствующий с пополнением в семье настоящий гармашей. На артиллерийском знамени курсант ставит дату, подпись и продолжает выполнять задания по назначению.

Надо было лишь видеть счастливые и улыбающиеся лица первокурсников, сделавших свой первый выстрел и надевших берет своего рода войск!

- Сегодня на факультете ракетных войск и артиллерии действительно историческое событие. Мы начинаем новейшую традицию, которой не было ранее. И этот ярко-красный цвет берета, ведущий историю от артиллеристов еще Украинской Народной Республики - символ нового поколения именно украинских воинов-артиллеристов! Знамя, на котором курсанты ставят дату и подпись, специально изготовили на факультете. После того, как все группы первокурсников пройдут полевые учения, сделают первый выстрел и запечатлеют эту дату на священном полотне, мы вывесим этот стяг в комнате традиций факультета. Именно там он будет храниться. Курсанты будут становиться офицерами. И когда впоследствии заглянут в альма-матер и на родной факультет, вспомнят исторический день, когда каждого из них посвятили в артиллеристы!

По словам офицера, в старые времена также существовало посвящение, но сводилось оно к нюханию пороха и "поглаживанию гильзой по мягкому месту". Теперь артиллерист имеет свой символ - ярко-красный берет, который будто символизирует пламя, вырывающееся из пушки во время выстрела. Имеет свое знамя и традицию, имеет свою историю!

- Уверен: это событие обязательно запечатлеется в памяти будущих офицеров-артиллеристов на всю жизнь, - замечает полковник Артем Дзюба.

Позднее в своей записи в Facebook офицер напишет и такие строчки: "Сегодня исторический день для факультета ракетных войск и артиллерии - мы принимаем в мастера артиллерийского огня юных начинающих в нашем славном деле.

Сегодня первокурсникам пришлось выполнить свое первое огневое задание. Их сердцебиение считало секунды до долгожданного дня, до первого боевого самостоятельного выстрела, в их жилах стыла кровь. Психологически - это всегда волнующе. Ведь одно дело, когда ты работаешь с пушкой, не находящейся в боевой готовности, а совсем другое - когда в пушке находятся мощные боеприпасы. И именно ты, именно сейчас, принимаешь решение и несешь всю ответственность за свои действия.

Каждый, кто ощутил запах пороха и горячее прикосновение гильзы, может гордо носить берет цвета огня и дыма. "Боги войны" зажигают этот огонь после первого своего залпа, который и задает курс на новые свершения и новации для ракетных войск и артиллерии.

Давнюю традицию мы обновили новым подтверждением этого исторического дня - подписью на знамени, являющейся особенной традицией для каждого артиллериста, несмотря на год обучения и офицерское звание. Эта подпись будет напоминать курсантам о первых шагах на пути к желанию стать артиллеристом.

Наши юные мастера артиллерийского огня четко дали понять, что наш род войск особенный, и что растет достойная смена! А это еще одно подтверждение того, что курсанты факультета ракетных войск и артиллерии были и всегда будут героями нашей державы!"

В тот исторический день 26 курсантов надели береты ярко-красного цвета. Еще для более сотни первокурсников факультета этот день - впереди.

- Этот день незабываем! Впервые я выполнил боевой выстрел из пушки, впервые поразил цель, ощутил могущество и силу нашего артиллерийского оружия, впервые понюхал порох и надел пламенный берет! Сколько всего впервые и сразу! Такое не забывается! - говорит курсант Александр Шокало.

Об этом незабываемом дне у курсантов будет и множество фотографий, в частности, групповая - вместе с преподавателями и начальником факультета. Она, думаю, тоже найдет место в комнате традиций факультета. Были в тот день и поощрительные грамоты и сладкие подарки. А какой же праздник без этого!

Виталий Стечишин