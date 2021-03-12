Узбекистан и Пакистан договорились координировать содействие мирному урегулированию конфликта в Афганистане

Ташкент. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Совпадение подходов и позиций сторон по обеспечению региональной безопасности подтвердили в ходе встречи в Исламабаде командующий Сухопутными войсками ВС Пакистана генерал Камар Баджва и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилов, сообщает в четверг пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров подтверждено полное совпадение подходов и позиций сторон по обеспечению региональной безопасности.

"Достигнуты договоренности о продолжении тесной координации для содействия мирному урегулированию конфликта в соседнем Афганистане как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Баджва выразил полную поддержку инициативе руководства Узбекистана о проведении международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Подчеркнуто, что предстоящий форум с участием глав государств, правительств, делегаций высокого уровня стран двух регионов, постоянных членов Совета безопасности ООН, а также ведущих стран АТР и арабских государств позволит определить направления практической реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

В этой связи, пакистанская сторона подтвердила полную приверженность совместной реализации логистического проекта - строительства железнодорожного маршрута Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

"Стороны выразили общее убеждение, что данный проект позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между Центральной и Южной Азией, в том числе в двустороннем векторе Узбекистан-Пакистан", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Исламабад, Камилов был премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, и провел встречу пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши.