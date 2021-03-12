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ЦАМТО

Партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение в танковую армию ЗВО

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Т-90М "Прорыв"
Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

ЦАМТО, 11 марта. Партия из 8 ед. модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа.

"Мы получили в этом месяце несколько танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя", – сообщил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

После принятия от представителей завода, танки пройдут подготовку для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л.с., сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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