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В США назвали F-35 крысиной дырой

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Источник изображения: Фото: Francisco J. Diaz Jr. / AP

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит назвал истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II крысиной норой, сообщает Popular Mechanics.

По мнению демократа, данный самолет следует заменить другими. Председатель комитета отметил, что Пентагону следует сократить расходы на F-35 Lightning II. «Я хочу перестать швырять деньги в эту крысиную нору», — заявил политик.

Согласно данным Смита, расходы на содержание F-35 Lightning II оказываются слишком высокими и вряд ли будут сокращены в разумные сроки.

Popular Mechanics отмечает, что конгрессмен представляет район в штате Вашингтон, в котором располагаются предприятия компании Boeing, выпускающей, в частности, истребители F-15EX Eagle и F/A-18E/F Super Hornet.

Издание признает, что Смит, заявляя о чрезмерных расходах на F-35 Lightning II, прав, однако отмечает, что данный истребитель уже закупило слишком много стран, в результате чего сворачивание программы маловероятно.

«Пентагон, выбрав один планер на замену четырем разным планерам, загнал себя, оборонных подрядчиков, налогоплательщиков и зарубежных союзников Америки в угол», — пишет журнал.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
11.03.2021 20:08
Многие удивлялись почему F-35 мой самый любимый американский самолет.Вот по этому,о чем в статье.
Израилю впарили прицепом к военной помощи на 38 млрд. в десять лет.
В Норвегии начали что-то подозревать.
Польше нужно побольше этих F-35 впарить.
Обожаю эту машину.
+1
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