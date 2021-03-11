В США назвали F-35 крысиной дырой

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит назвал истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II крысиной норой, сообщает Popular Mechanics.

По мнению демократа, данный самолет следует заменить другими. Председатель комитета отметил, что Пентагону следует сократить расходы на F-35 Lightning II. «Я хочу перестать швырять деньги в эту крысиную нору», — заявил политик.

Согласно данным Смита, расходы на содержание F-35 Lightning II оказываются слишком высокими и вряд ли будут сокращены в разумные сроки.

Popular Mechanics отмечает, что конгрессмен представляет район в штате Вашингтон, в котором располагаются предприятия компании Boeing, выпускающей, в частности, истребители F-15EX Eagle и F/A-18E/F Super Hornet.

Издание признает, что Смит, заявляя о чрезмерных расходах на F-35 Lightning II, прав, однако отмечает, что данный истребитель уже закупило слишком много стран, в результате чего сворачивание программы маловероятно.

«Пентагон, выбрав один планер на замену четырем разным планерам, загнал себя, оборонных подрядчиков, налогоплательщиков и зарубежных союзников Америки в угол», — пишет журнал.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

Иван Потапов