Черноморский флот РФ сообщил о выходе двух подлодок на учения в море

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Дизельные подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" вышли в море для проведения маневров, сообщил Черноморский флот России в среду.

"Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в морских полигонах в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.

Подлодка "Колпино" вышла в полигон боевой подготовки из Севастополя, "Великий Новгород" - из пункта постоянной дислокации Новороссийска, сообщил Черноморский флот.

Перед выходом в море подводники провели тренировки по экстренному приготовлению к бою и походу, а после выхода из пунктов базирования отработали погружение на заданную глубину, сообщили военные.

"В рамках учения подводники отработают алгоритм действий по поиску субмарины условного противника, примут участие в совместных тренировках с противолодочными и тральными силами Черноморского флота, а также поочерёдно проведут глубоководные погружения с покладкой на грунт на глубину более 200 метров", - сообщил флот.

Учения продлятся до 18 марта.

"Колпино" и "Великий Новгород" - дизель-электрические подводные лодки третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенные для Черноморского флота РФ. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

Подлодки "Колпино" и "Великий Новгород" в прошлом наносилИ удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по боевикам в Сирии.