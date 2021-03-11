В NASA сообщили, что полет "Союза МС-18" к МКС займет чуть более трех часов

Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 10:42 мск 9 апреля, стыковка с МКС - на 13:47 мск

ТАСС, 10 марта. Трехчасовая схема полета будет использована пилотируемым кораблем "Союз МС-18", чтобы добраться до Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в материалах на сайте NASA.

Как отмечается на сайте, старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 10:42 мск 9 апреля, стыковка с МКС - на 13:47 мск.

Предыдущий полет "Союза МС" к станции занял три часа три минуты.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. На "Союзе МС-18" на МКС должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.