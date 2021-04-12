Наших прибыло: «Ю.А. Гагарин» добрался до МКС

Отечественные эксперты рассказали о преимуществах двухвитковой схемы полета

Пассажирский корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС. Имя собственное он получил в честь главного героя 60-летия Дня космонавтики. Полет проходил по двухвитковой схеме, которую ракета-носитель «Союз» до этого осуществляла лишь однажды. Технически летать по такой траектории сложнее, однако это позволяет увеличить маневренность корабля, а также экономит топливо и силы космонавтов. Впервые осуществлен космический «бартер» между Россией и США — российский космонавт полетит на Space X позже, американский же отправился на МКС на нашем «Союзе».

Космический «бартер»

Утром 9 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») и тремя космонавтами на борту стартовала с космодрома Байконур. Старт осуществили с 31-й площадки космодрома в 10:42 по Москве. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией. Через несколько минут корабль был выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

— На моей памяти впервые кораблю присвоено собственное имя, — рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Такого раньше не практиковалось. Прежде у кораблей было только общее название — «Союз» и номер. Персональных имен я не припомню. Понятно, что этим воздается память советскому герою в преддверии Дня космонавтики.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на стартовой площадке космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Впрочем, как вспоминает ТАСС, десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль «Союз ТМА-21» тоже получил собственное имя «Гагарин». Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема «Полету Гагарина в космос 50 лет» и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты «Союз-ФГ» были нанесены надписи «Гагарин», «50 лет полету Гагарина в космос» и портрет космонавта с надписью «Поехали!».

9 апреля 2021 года корабль доставил на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый. Их экспедиция продлится 191 сутки, то есть чуть больше полугода.

Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

За время экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву — пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля «Наука». Запуск модуля планируется на 15 июля.

Из особенностей новой миссии Иван Моисеев отметил, что вместо российского космонавта на МКС полетел американец.

— Впервые осуществлен космический «бартер» между странами — российский космонавт полетит на Space X позже, американский же отправился на МКС на нашем «Союзе», — сообщил эксперт. — Возможно, представители в NASA хотели, чтобы на МКС постоянно был космонавт из США, — это своеобразная подстраховка ведомства.

Два витка вокруг Земли

Прошедший полет стал вторым, когда экипаж «Союза» пролетел по двухвитковой траектории сближения с космической станцией. Первый такой полет состоялся в октябре прошлого года. До этого «Союзы» с 2012 года делали четыре витка вокруг Земли.

Как рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник, сначала полеты по двухвитковой схеме отрабатывались на грузовых кораблях, затем было получено разрешение на применение этой схемы для пассажирских кораблей.

— Первые попытки отработки двухвитковой схемы начались несколько лет назад, — сообщил «Известиям» пожелавший остаться неизвестным эксперт. — Первая ракета не ушла со старта, а дальше испытания пошли гладко. Полученный с грузовыми кораблями опыт мы перенесли на «Союзы». Подспорьем для применения новой траектории стал переход «Союзов» на новую систему управления, обладающую высокой точностью.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Сейчас осуществлению данной схемы ничего не мешает.

— Полет проходит быстрее и требует меньше обеспечения экипажа для того, чтобы добраться до МКС, — сообщил эксперт рынка AeroNet Национальной технологической инициативы, генеральный директор «ВНХ-Энерго» Игорь Волобуев. — Это очень важно, ведь раньше космонавты проводили двое суток в тесной кабине. Если четырехвитковый путь (четыре оборота вокруг Земли) занимал порядка шести часов полета, то двухвитковый полет сокращает время до трех часов. Вероятно, это позволит уменьшить требования к подготовке и увеличить число людей на орбите.

Как добавил источник «Известий», двухвитковая схема даст возможность сэкономить 25–30 кг топлива, а вместо него положить ценный груз. Чем больше поворотов в траектории (то есть витков), тем больше нужно топлива на маневры. Обычно масса топлива рассчитывается предельная — с учетом всех необходимых операций, но не больше. За перегруз надо платить большие деньги. Еще один важный момент — для коротких космических перелетов не нужно обеспечивать космонавтов едой и водой.

«Союз» с российско-американским экипажем благополучно долетел до МКС по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней. Время его полета до станции составило 3 часа и 22 минуты.

Члены экипажа корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), пристыковавшегося сегодня к модулю «Рассвет», переходят на борт МКС Источник изображения: Фото: скриншот видео Роскосмос

Находящиеся сейчас на МКС Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и бортинженер NASA Кейт Рубинс вылетят со станции через неделю, 16 апреля. Они приземлятся в Казахстане и завершат тем самым полугодовое пребывание на борту МКС.

Некоторое время экипаж станции будет составлять 10 человек — сейчас на борту еще находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловера и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

В «Роскосмосе» на просьбу «Известий» прокомментировать запуск новой экспедиции на МКС на момент публикации не ответили.

Ольга Коленцова