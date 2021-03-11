Многоцелевой фрегат ВМС Германии проект F125.

Военно-политическое руководство ФРГ, желая адаптировать возможности бундесвера к новым вызовам безопасности 21 века, инициировало в 2003 г. разработку концепции нового корабля для ВМС страны. В результате с 6 апреля 2016 г. приступил к ходовым испытаниям первый многоцелевой фрегат проекта F125 тип "Баден-Вюрттемберг".

Фрегат "Баден-Вюрттемберг" F222 на ходовых испытаниях

Обоснование потребности

Согласно взглядам разработчиков, с концом холодной войны требования к кораблям ВМС изменились. В прошлом фрегаты предназначались, главным образом, для решения задач противолодочной и надводной войны или противовоздушной обороны. Вероятные районы ведение боевых действий находились не далеко от портов Германии: в Балтийском и Северном морях, а также в северной части Атлантического океана.

В настоящее же время и в будущем приобретает актуальность многоцелевой фрегат. Корабль, который по своим характеристикам должен соответствовать широко диверсифицированному спектру задач. Причем, их выполнение может продолжаться непрерывно в течение длительного периода и в морских районах по всему миру.

Такой оперативный диапазон предполагает возможность управления кризисами и предотвращения конфликтов, участие в совместных и многонациональных операциях, готовность к поражению наземных целей. Спектр задач нового корабля также подразумевает борьбу с пиратством или терроризмом, а следовательно и достаточную собственную защищенность от асимметричных угроз. Кроме того, предполагается вероятность длительного пребывания в зоне оперативного патрулирования, участие в оказании помощи при стихийных бедствиях, проведение гуманитарных и эвакуационных миссий.

Использование для этих задач многоцелевых кораблей, согласно расчетам и опыту ВМС других стран, позволяет высвободить значительное количество кораблей более мелкого класса. Кроме того, многоцелевой фрегат способен действовать как в составе отряда, так и самостоятельно.

Программа строительства фрегат F125

Контракт на поставку фрегатов заключен в июне 2007 г. между Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw) и образованным под программу совместным предприятием ARGE F125. В состав СП вошли компании "ТиссенКрупп Марине Системс АГ/Блом унд Фосс Навал Гмбх" (ThyssenKrupp Marine Systems AG/Blohm + Voss Naval GmbH) и "Фридрих Люрссен Верфт Гмбх" (Friedrich Lurssen Werft GmbH).

Логотипы компаний участников СП ARGE F125

Согласно планам к 2020 г. ВМС Германии готовились принять в свой состав четыре многоцелевых фрегата: F 222 "Баден-Вюрттенберг" ("Baden-Württemberg"), F 223 "Нордрхайм-Вестфален" („Nordrhein-Westfalen“), F224 "Заксен-Анхальт" („Sachsen-Anhalt“) иF225 "Рейнланд-Пфальц" („Rheinland-Pfalz“). Все корабли получили названия от федеральных земель Германии.

Закладка "Баден-Вюрттемберг", головного корабля серии, состоялась 2 ноября 2011 г. Далее с интервалом в год началось строительство остальных четырех. В мае 2017 г. сошел со стапелей последний "Заксен-Анхальт". Общая стоимость закупки четырех фрегатов для ВМС Германии, утвержденная парламентом страны, составила 2,6 млрд. евро.

Строительство F125 на заводе

Многоцелевой фрегат – концепция

Многоцелевые фрегаты проекта F125 концептуально представляют новый тип корабля. Согласно замыслу командования бундесвера, он характеризуется принципом "интенсивного использования" (Intensivnutzung).

Целью "интенсивного использования" является повышение оперативной доступности фрегата (готовности к немедленному боевому применению) в районе патрулирование. В частности, до сих пор для обеспечения постоянного присутствия одного фрегата в оперативном районе требовалось три корабля этого класса. Реализация же концепции "интенсивного использования" (включая потенциал модели мультиэкипажности) позволит, согласно расчетам, непрерывно действовать в районе миссии двум из четырех фрегатов ВМС Германии.

В итоге принцип "интенсивного использования" во многом определил процесс проектирования и основные инновационные требования к системам данной серии фрегатов в целом.

Концепция F125 базируется, в частности, на следующих основных показателях:

возможность глобального применения корабля во всех климатических зонах;

продолжительность оперативного применения до двух лет;

период эксплуатации – 5 тыс. часов в год;

первый ремонт в доке после 60 месяцев эксплуатации;

высокая степень автоматизации корабельного морского оборудования;

высокая износостойкость эксплуатируемых систем;

автономность – 21 день;

использование модели мульти-, или многоэкипажности, проведение смены экипажей корабля каждые четыре месяца;

сокращенная численность экипажа (около 120 чел.) и дополнительный персонал около 70 чел.

Многоцелевой фрегат F222 "Баден-Вюрттемберг"

Модель многоэкипажности

Командованием ВМС Германии для четырех фрегатов F125 предусматривается иметь восемь экипажей. Каждая из команд получает соответствующее обозначение от А (Alpha) до Н (Hotel). Экипажи кораблей намечается менять каждые четыре месяца по плану ротации.

Согласно модели многоэкипажности, личный состав команд будет проходить последовательно фазы подготовки, тренировок и выполнения оперативных задач на всех кораблях проекта, не будучи закрепленными за конкретным фрегатом. Подобная схема должна позволить двум фрегатам непрерывно находиться в оперативном использовании на протяжении двух лет.

Реализация замысла подразумевает строительство разнообразной береговой инфраструктуры для подготовки экипажей и тестирования систем F125. Дополнительно соответствующие изменения внесены в программы подготовки военно-морских специалистов в учебных заведениях ВМС бундесвера.

Учебная установка 127 мм орудия "Ото Мелара" в военно-морском техническом училище в г. Паров

Эксплуатационный цикл

Из этих требований следует, что корабельное оборудование и функциональные звенья F125 предполагают высокую доступность и надежность. Все эксплуатационные процессы и техническое обслуживание оборудования и механизмов на борту (согласно плану сохранения материальной части) должно выполняться меньшим экипажем. На предыдущих типах фрегатов укомплектованность составляла 220-250 чел.

В качестве основы планирования боевого применения корабля и мероприятий обслуживания материальной части принят "нормативный период эксплуатации-обслуживания" (Betriebs- und Erhaltungs-Perioden-Norm, BEPN) продолжительностью в 68 месяцев.

Первая эксплуатационная часть цикла составляет 33 мес. Она также включает три месяца, планового текущего ремонта материальной части. Далее следует вторая 27-месячная часть периода эксплуатации. По ее окончании многоцелевой фрегат в течение восьми месяцев проводит ремонт в доке. Затем начинается следующий аналогично структурированный по времени и содержанию период эксплуатации.

По мнению немецких военных специалистов, реализация подобного нормативного эксплуатационного цикла является достаточно амбициозной задачей, предъявляющей высочайшие требования не только к системам корабля, но и экипажу. Фактически впервые в ВМС Германии поставленная цель предполагает, что экипажи фрегатов F125 в дополнение к своим оперативным задачам будут выполнять свою часть запланированного обслуживания корабельных систем непосредственно в походе. Оправданность такого концептуально-теоретического подхода, как считается, сможет подтвердить только практический опыт долгосрочных миссий.

Мостик многоцелевого фрегата F125

Особенности конструкции

Универсальность предназначения наложила свой отпечаток и на проект F125.

Многоцелевой фрегат типа "Баден-Вюрттенберг" имеет корпус длиной 149,6 м с водоизмещением около 7 тыс. тонн. Компоновка корабля позволяет сформировать широкую инфраструктуру из зон проживания, функциональных и складских помещений, а также стоянок. В целом, в дополнение к экипажу (120 чел.) на борту смогут размещаться до 50 чел. личного состава сил специального назначения с их вооружением и оборудованием модулей миссий, а также команда для обслуживания двух вертолетов (20 чел.).

В качестве альтернативы, при проведении операций по эвакуации и спасению помещения корабля могут задействоваться для оказания помощи беженцам или терпящим бедствие в море. В боевых условиях они же используются для размещения военных штабов (Commander Task Force). В распоряжении такого штаба дополнительно предоставляется свой оперативный центр, который позволит управлять многонациональными контингентами сил в международных операциях.

Привод F125 включает комбинированную газоэлектрическую дизельную установку CODAG (Combined Diesel-Electric And Gas). В составе установки: газовая турбина мощностью 20 МВт, два тяговых электродвигателя по 4500 кВт и четыре генератора по 2900 кВт каждый. Согласно расчетам привод позволит фрегату развивать крейсерскую скорость в 20 и максимальную до 28 узлов.

Диаграмма привода CODAG

Оборудование и вооружение

Система боевого управления F125 состоит из зарекомендовавших себя и вновь разработанных компонентов. Ее конструктивной особенностью является распределенная архитектура в составе вычислительных блоков общего назначения (General Purpose Computing Units) и рабочих мест с системными интерфейсами (System Interface Unit).

В отличие от фрегатов F124 аппаратная и программная конфигурации вычислительных блоков и системных интерфейсов практически идентичны. Такое решение гарантирует их взаимозаменяемость и универсальность использования.

Схема системы боевого управления F125

Значительное внимание уделено самообороне фрегата. При ее разработке, в частности, учитывался опыт террористической атаки американского эсминца USS "Cole" в октябре 2000г. в порту Адена (Йемен). Исходя из операций по урегулированию конфликтов в кризисных районах, при которых корабль в значительной степени подвергается асимметричным или террористическим угрозам, в систему боевого управления F125 интегрирована функция анти-асимметричной войны (Anti-Asymmetric Warfare).

Эта функция в режиме реального времени обеспечивает отображение обстановки вокруг корабля в ближайшей и ближней зонах. Как сообщается, оборудование гарантирует раннюю идентификацию угроз и классификацию целей. В интересах обороны и самозащиты корабля непрерывно устанавливается эшелонированная последовательность поражения выявленных целей и назначается применение соответствующего вида оружия.

Радиотехническое оборудование

Главным средством обнаружения целей F125 является разработанная компанией "Эабас Дефенс энд Спейс" (Airbus Defence and Space) многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой TRS-4D/NR. Эта радиолокационная системы специально предназначена для длительных операций с высокой возможностью немедленного боевого применения в открытом море и в прибрежных районах с высокой плотностью целей.

Согласно публикациям, новая станция быстрее и точнее обычных РЛС. Кроме того, она особенно подходит для обороны при асимметричных атаках. РЛС работает на основе технологии активного электронного сканирования пространства (Active Electronically Scanned Array). Её антенна имеет множество передающих и приемных модулей, базирующихся на технологии использования нитрида галлия (Galliumnitrid-Technologie).

Благодаря корабельной системе инфракрасного наблюдения и навигации SIMONE (Ship Infrared Monitoring Observation and Navigation Equipment), многоцелевой фрегат F125 получил систему оптических датчиков, гарантирующую круговое наблюдение за окружающей обстановкой в режиме реального времени вплоть до борта корабля. Система обеспечивает раннее и моментальное выявление асимметричных угроз в воздухе, на воде и под водой.

Радиотехническое оборудование корабля также включает четыре пространственных РЛС С-диапазона, систему идентификации "свой-чужой" (IFF), РЛС Х-диапазона, средства РЭБ, две электронно-оптические системы распознавания целей и инфракрасную систему видеонаблюдения (14 камер). Дополнительно, фрегат оснащен мобильной гидроакустической станцией класса "Цеберус Мод 2" (Ceberus Mod 2), лазерными системами предупреждения и необитаемым подводным аппаратом "Sea Fox",предназначенным для борьбы с минами и СВУ.

НПА "SeaFox"

Вооружение и другое оснащение

Впервые многоцелевой фрегат ВМС Германии оснащается 127 мм пушкой (127/64 LW) производства "Ото Мелара" (OTO Melara). Орудие предусматривается использовать для поражения морских, воздушных и наземных целей (огневая поддержка с моря).

127 мм орудие "Ото Мелара" на фрегате F222 "Баден-Вюртеммберг"

Заявленная скорострельность – 35 выстрелов в минуту. Орудие способно вести огонь всеми стандартными типами боеприпасов калибра 127 мм. При ведении огня боеприпасами типа "Вулкан" дальность поражения достигает 70 км, а в случае применения высокоточного снаряда с GPS-наведением – 100 км.

В комплект вооружения F125 также войдут:

две ПУ Мк141 для восьми противокорабельных ракет "Гарпун";

две ПУ Мк 49 зенитно-ракетного комплекса RAM;

две 27 мм легких автоматических морских пушки MLG;

пять 12,7 мм пулеметов MG;

четыре установки для запуска ложных целей (MASS).

Фрегат оборудован полетной палубой с ангаром для размещения двух 15-ти тонных палубных вертолетов. Вертолеты, кроме прочего, предназначены для применения в интересах сил СпН.

Летная палуба и вертолетный ангар фрегата F125

Специально для F125 разработаны надувные штурмовые лодки с прочным корпусом (Rollen Fast Rescue Boat). Лодки имеют длину 11 м, оснащены средствами связи и коммуникаций. Для выполнения специальных миссий (досмотр, ведение разведки, патрулирование, высадка сил СпН на берег или проведение поисково-спасательных операций) на лодках устанавливается дополнительное оборудование. В зависимости от миссии вооружение лодки может включать до четырех 12,7 мм пулеметов или 40 мм автоматических гранатометов. Каждый многоцелевой фрегат имеет на борту по четыре таких лодки.

Отсек для размещения штурмовой лодки

Ход реализации программы

Первый ведущий экипаж "команда А" (Crew A) принял непосредственное участие в начавшихся в апреле 20216 г. ходовых испытаниях фрегата "Баден_Вюрттемберг" F222. Активная PR кампания, сопровождавшая на первых порах это мероприятие, постепенно угасла.

Согласно публикациям ведомственного сайта ВМС бундесвера (www.marine.de), из-за отсутствия положительных результатов функциональных проверок приемка фрегата отложена. В январе 2018 г. "Баден-Вюртемберг" до устранения выявленных недостатков от ВМС был снова передан производителю.

По мнению экспертов, впервые в истории немецкого кораблестроения первые ходовые испытания вскрыли проблемы, способные значительно повлиять на сроки приема новой перспективной системы вооружения. Высказываются оценки, согласно которым завершение программы откладывается минимум на два года, до 2022 г.

Фрегат F125 инфографика

По материалам журналов «Europäische Sicherheit &Technik» и "MarineForum"