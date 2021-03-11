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Американские F/A-18C списали

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Источник изображения: Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американские палубные истребители четвертого поколения F/A-18C Hornet официально списали, сообщает Popular Mechanics.

Согласно журналу, последние такие самолеты завершили свою миссию на авианосце Nimitz. В ближайшее время F/A-18C Hornet должны быть заменены на истребители пятого поколения F-35B Lightning II.

Издание напоминает, что F/A-18C Hornet поступили на вооружение Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) США в середине 1980-х годов и с тех пор участвовали в четырех крупных конфликтах, в частности, войне в Персидском заливе 1991 года и вторжении в Ирак в 2003 году.

В феврале 2020 года Popular Mechanics назвало корабль Theodore Roosevelt типа Nimitz, «вероятно, лучшим защищенным авианосцем в истории».

В ноябре 2019 года агентство Jane's Defence Weekly сообщило, что, по словам министра обороны Малайзии Мохамада Сабу, Королевские военно-воздушные силы (ВВС) страны не планируют покупку новых истребителей до 2030 года и заинтересованы в поддержании действующих Су-30МКМ и F/A-18 Hornet.


Иван Потапов

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