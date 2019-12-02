Россия обновит Малайзии проблемные Су-30МКМ и МиГ-29 за пальмовое масло

Малайзия получила от России предложение о частичном обмене истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 на Су-35 или МиГ-35 с вероятной доплатой пальмовым маслом, инициатива в настоящее время рассматривается. Об этом сообщает Jane's Defence Weekly.

Согласно информации издания, об этом в местном парламенте заявил министр обороны монархии Мохамад Сабу, где его спросили о том, согласится ли Куала-Лумпур на предложение Москвы об обмене 28 ранее купленных у России истребителей (18 Су-30МКМ и 10 МиГ-29) на новые.

По словам чиновника, Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Малайзии не планируют покупку новых истребителей до 2030 года и заинтересованы в поддержании действующего парка Су-30МКМ и F/A-18 Hornet.

В сентябре 2018 года издание FMT News со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией в Королевских ВВС, написало, что техническое обслуживание купленных у США самолетов гораздо проще, чем аналогичное сотрудничество с Россией.

В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у Королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте. Потребность в истребителях предлагалось закрыть приобретением подержанных F/A-18C/D Hornet.

В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малайзийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, который стоит на вооружении ВВС Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.

В 1994 году королевские ВВС разделили заказ новых истребителей между Россией и США. Законтрактовав восемь американских F-18D Hornet, малайзийцы приобрели 18 российских МиГ-29Н (включая два учебно-тренировочных МиГ-29НУБ).