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ТАСС

В Кремле надеются, что сотрудничество России и США в космосе не падет жертвой русофобии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова командующего Космическими силами США генерала Джона Рэймонда о том, что возможности РФ и Китая на орбите вызывают обеспокоенность

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россия ценит сотрудничество с США в космосе и надеется на его продолжение, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова командующего Космическими силами США генерала Джона Рэймонда о том, что возможности РФ и Китая на орбите вызывают обеспокоенность.

"В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов", - заметил представитель Кремля. При этом он назвал опасения американцев совершенно беспочвенными. "Россия - мирная страна, она выступает за сотрудничество", - сказал Песков.

"Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе, мы надеемся, что оно будет продолжаться и что оно также не падет жертвой различных русофобских проявлений", - заключил пресс-секретарь президента.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Песков не стал строить предположения, пытался ли американский генерал приурочить данное заявление к отмечаемому 9 марта дню рождения первого космонавта Юрия Гагарина. "Это мне неизвестно", - сказал представитель Кремля.

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