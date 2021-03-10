Байден забыл имя министра обороны США и название Пентагона

Джо Байден забыл, как зовут министра обороны США. Президент произносил речь, посвященную женщинам-военным. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена, передает телеканал «Известия». Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Джо Байден забыл, как зовут министра обороны США. Президент произносил речь, посвященную женщинам-военным. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена, передает телеканал «Известия». Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.