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Известия.ru

Байден забыл имя министра обороны США и название Пентагона

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Джо Байден забыл, как зовут министра обороны США. Президент произносил речь, посвященную женщинам-военным. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена, передает телеканал «Известия». Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Джо Байден забыл, как зовут министра обороны США. Президент произносил речь, посвященную женщинам-военным. Сам Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от Байдена, передает телеканал «Известия». Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
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