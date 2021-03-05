Haber7 (Турция): Россия поделилась кадрами, и поднялся шум! Сенсация Су-57

НАТО присвоило российским истребителям пятого поколения Су-57 кодовое обозначение «Felon», что означает «преступник». Haber7 поделилось с читателями видео самолетов, низко летящих в небе Москвы, которое назвало сенсационным. Особое внимание привлек необычный пронзительный звенящий звук.

В российских социальных сетях широко разошлось видео с изображением произведенных в России самолетов Су-57, низко летящих в небе Москвы. НАТО использует другие кодовые обозначения для российских боевых самолетов. Су-57 было присвоено кодовое обозначение "Felon", что означает "преступник".

Точно неизвестно, где именно в России были запечатлены истребители. На видеозаписи слышно, как самолеты пятого поколения Су-57 издают необычный пронзительный звенящий звук. Когда четыре истребителя, летящих вместе, попадают в зону видимости, этот звук перерастает в зловещее "крещендо".

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что видеозапись была сделана в Москве в июне прошлого года.

С выходом Индии из проекта Россия оказалась в непростом положении

Су-57 были созданы как первый и пока единственный в России истребитель пятого поколения. Первоначально проект создавался совместно с Индией. Однако администрация Нью-Дели вышла из проекта после ряда проблем с разработкой и возросших расходов. Москва, оставшись в одиночестве на стадии разработки, из-за экономических проблем испытывала серьезные трудности с производством самолетов и двигателями. Су-57, произведенный против американского F-22, обладает превосходной маневренностью, а также способностью атаковать как воздушные, так и наземные объекты.

Началась поставка Су-57

Первый Су-57, сошедший с конвейера серийного производства, был передан российской армии 25 декабря 2020 года. В заявлении России сообщалось, что первый истребитель Су-57 поступил в Южный военный округ.

В 2021 году российская армия получит еще четыре самолета

7 декабря генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что первый серийный Су-57 будет передан армии в конце 2020 года. Военный источник в беседе с ТАСС сообщил, что в 2021 году армия получит еще четыре истребителя.

В 2024 году эта цифра увеличится до 22

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к концу 2024 года в войска поступят 22 Су-57.

Всего к концу 2028 года у российской армии будет 76 Су-57

В соответствии с контрактом, подписанным между российским государством и компанией "Сухой" в 2019 году, к концу 2028 года компания передаст российским вооруженным силам в общей сложности 76 Су-57.

Характеристики Су-57

Су-57 является двухдвигательным одноместным самолетом пятого поколения, а именно обладает технологией "стелс" (малой заметностью). Истребитель, имеющий максимальную взлетную массу 37 тонн, может развивать скорость до 2,6 тысячи километров в час и подниматься на высоту 20 тысяч метров. По сравнению с F-35 Су-57 способен переносить больше боеприпасов.

Комментарии читателей:

Невзат: Хорошие самолеты, вот бы были нашими!!!

АхмеТ: Очень громоздкая конструкция. Тяжело идет, точно грузовик, поднимающийся в гору. Такие самолеты отстреливают как куропаток.

Мехмет: У этого звука, наверняка, есть функция. Обманывать радары звуковыми волнами. Но все равно F-22 "Раптор" (Raptor) лучше. Правда, брось ядерную бомбу - и, сколько бы ни было самолетов, все превратятся в металлолом:) Но и создаются они для того, чтобы использовать, когда придет время. Не для украшения. Самолеты важны в мелкомасштабных войнах. А в тотальной войне, на мой взгляд, важнее ядерное оружие, баллистические ракеты, системы противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы. Россия показывает все, что делает, но США - темная лошадка. Неизвестно, что производится в "Зоне 51". Это страна, которая во время Второй мировой войны уничтожила огромный город ядерным оружием. Только не говорите, что она проиграла во Вьетнаме. К счастью, там бомбу не бросили.

По-твоему: Разве важно, как самолет назвала Америка! Самолет производит Россия? Бросает вызов? Удовлетворяет свои потребности? Остальное не имеет значения. Дай-то бог, скоро и у нас будет наш самолет, и могу представить, как Америка назовет его.

Влюбленный в Турцию: Турция может быть очень полезна этому проекту. Разве нельзя сделать совместное производство при условии, что большая часть комплектующих будет производиться в Турции, заключив хорошее соглашение в логике взаимного выигрыша?