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Золотые серьги по возрасту: мнение специалистов

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Многие люди считают, что выбирать ювелирные аксессуары следует по возрасту. Действительно, еще несколько десятилетий назад этикет запрещал молоденьким девушкам носить бриллианты и жемчуг, относя натуральные камни к разряду «зрелых».

Серьги из красного золота с жемчугом и фианитами

В настоящее время существенно изменились модные течения и золотые серьги https://ukrzoloto.ua/catalog/sergi/f/vid_metala-zoloto/ по мнению стилистов Укрзолото лучше подбирать в зависимости от формы лица, типа прически и стиля одежды. Однако, некоторые пожелания профессионалов все же сохранились.

Возраст и тип золотых серег

Стилисты рекомендуют выбирать классические модели, так как подобрать оригинальные и неординарные модели украшений намного сложней. Наверняка все согласятся, что солидная дама, надевая серьги-бабочки, усыпанные яркими самоцветами может выглядеть нелепо. Это также касается и юной красавицы, которая решила блеснуть в серьгах с массивным гранатом.

Профессиональные стилисты рекомендуют:

  • Для девочек 10-20 лет выбирать изящные изделия с неброской россыпью камней. В качестве вставки подойдут фианиты. Аметист, бирюза. Отлично подходят пуссеты в лаконичном оформлении.
  • Для красавиц 20-30 лет важно подчеркнуть индивидуальность, поэтому лучшим выбором станет то украшение, которое близко «по духу». Прекрасный вариант – утонченные серьги-подвески, тонкие кольца-конго, строгая геометрия.
  • Для женщин 30-40 лет рекомендуется выбирать простые и элегантные модели. В этом возрасте уже многие представительницы прекрасного пола имеют свой стиль и точно знают, какие серьги им подходят лучше всего. Изящно и дорого смотрятся серьги из розового, белого, комбинированного золота.
  • В 40-50 лет так хочется казаться моложе и современней. В этом возрасте стилисты рекомендуют обратить внимание на украшения с цветными камнями, которые выгодно подчеркивают оттенок глаз. Существуют также и универсальные драгоценности, например, гвоздики с жемчугом, которые одинаково уместно носить как в офисе, так и надевать на торжественное мероприятие.
  • Дамы от 50-ти лет уже могут позволить себе все. Однако, стилисты настоятельно рекомендуют отказаться от «бабушкиных» украшений, которые годами лежали в шкатулке с драгоценностями. В благородном возрасте украшения должны быть модными и стильными. Утонченный бриллиант в оправе из желтого золота – прекрасный выбор дамы. Также в этом возрасте отлично подходят изделия с ажурным узором, небольшой инструкцией в сочетании с центральным камнем.
Серьги из красного золота с раухтопазом и фианитами Артикул 540102/01/1/5138

Как бы не выглядели золотые серьги, главное, чтобы они гармонично вписывались в образ представительницы прекрасного пола. По мнению стилистов ukrzoloto универсальным вариантом «на все случаи жизни» являются небольшие пусеты и средние серьги-кольца.

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