В соединении дальней авиации в Амурской области прошли командирские полеты на самолетах Ту-95МС

ЦАМТО, 4 марта. В соединении дальней авиации в Амурской области состоялись командирские полеты с привлечением руководящего состава управления соединения, авиационных полка и эскадрилий.

Во время выполнения полетных заданий экипажи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали условные пуски ракет по целям, а также навыки элементов дозаправки в воздухе, в том числе и в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Дозаправка проходила на высоте более 5400 м и на скорости свыше 550 км/ч.

Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов.

Мероприятие прошло под руководством командира авиационного соединения, заслуженного летчика России, летчика-снайпера гвардии полковника Андрея Малышева, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.