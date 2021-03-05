Войти
ЦАМТО

В соединении дальней авиации в Амурской области прошли командирские полеты на самолетах Ту-95МС

464
0
0
Стратегический ракетоносец Ту-95МС
Стратегический ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 4 марта. В соединении дальней авиации в Амурской области состоялись командирские полеты с привлечением руководящего состава управления соединения, авиационных полка и эскадрилий.

Во время выполнения полетных заданий экипажи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали условные пуски ракет по целям, а также навыки элементов дозаправки в воздухе, в том числе и в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Дозаправка проходила на высоте более 5400 м и на скорости свыше 550 км/ч.

Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов.

Мероприятие прошло под руководством командира авиационного соединения, заслуженного летчика России, летчика-снайпера гвардии полковника Андрея Малышева, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Похожие новости
25.12.2020
Источник: в России собирают сразу несколько стратегических бомбардировщиков ПАК ДА
10.05.2019
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
08.08.2016
NI назвал главные российские ракетоносцы ближайших десятилетий
16.04.2012
Комплексы С-300 впервые отстрелялись по крылатым ракетам
18.07.2008
Российская газета: Военно-промышленная комиссия определилась с гособоронзаказом на 2009-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)