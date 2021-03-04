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Российские МиГи и Су подключат к сетям-«убийцам»

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Источник изображения: Фото: Сырица Михаил / «Коммерсантъ»

Морскую авиацию (МА) Военно-морского флота (ВМФ) России, представленную, в частности, самолетами МиГ и Су, подключат к сетям-«убийцам», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, ВМФ России получит уникальную автоматизированную систему управления (АСУ), которая позволит самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) обмениваться данными с кораблями, подлодками и наземными системами.

Издание пишет, что таким образом будут созданы «сплошные зоны поражения площадью в сотни и даже тысячи километров», в пределах которых «обнаруженные объекты противника будут уничтожены всеми доступными средствами». Газета отмечает, что данная АСУ будет применяться и с гиперзвуковыми комплексами «Циркон» и «Кинжал».

Согласно изданию, АСУ МА ВМФ России «находится в высокой степени готовности».

В августе 2019 года телеканал «Звезда» опубликовал кадры с МиГ-31К на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

«Кинжал» вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин.

Согласно открытым данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса модификации МиГ-31К.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
МиГ-31
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
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