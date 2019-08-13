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13.08.2019
Lenta.ru

Применение ракетного комплекса "Кинжал" показали на видео

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал "Звезда".

Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр. Во время демонстрации пара вооруженных "Кинжалом" высотных истребителей Миг-31К прикрывали штурмовую авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. На полигоне было установлено около 60 целей 12 типов.

"Кинжал" вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал его идеальным оружием. Головка самонаведения, установленная на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, позволяет ракете поражать цель типа "корабль" с отклонением в один метр от точки цели.

Ракета имеет возможность развивать скорость в десять Махов и преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. С конца 2017 года десять самолетов-перехватчиков МиГ-31К с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
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Минoбороны РФ
Персоны
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