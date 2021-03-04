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Интерфакс-АВН

ОДК ввела в строй роботизированное сварочное оборудование на производстве в Самаре

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ОДК-Кузнецов
ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: ОДК-Кузнецов

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Введено в эксплуатацию роботизированное оборудование для высокоточной сварки на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов", сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Техника будет задействована в изготовлении компрессоров, турбин, опор авиационных двигателей и повысит скорость производства на 15% за счет организации процесса", - сообщили в ОДК в среду.

Там сообщили, что оборудование способно выполнять сварочные швы любой конфигурации с точностью до 0,1 миллиметра.

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Россия
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