Сварочные инверторы: какие они бывают и где применяются

Сегодня даже трудно представить мир без металлоконструкций и труб. Металлические материалы соединяются с помощью сварки. Принцип прост – в процессе металл нагревается до температуры образования атомных связей. Для этого используется разное сварочное оборудование, в том числе инверторы. Именно о них пойдет речь в этой статье.

Какие бывают инверторы

Сила сварочного тока бытовых моделей составляет до 200 А. Простые и недорогие устройства, часто устанавливаются в домашних мастерских и применяются в быту. Бывают профессиональные сварочные инверторы, сила тока до 300 А. Такими пользуются работники ЖКХ в процессе работы над коммуникациями. Самый мощный – промышленный сварочный аппарат, его используют при возведении объектов инфраструктуры и на предприятиях.

Также сварочные инверторы бывают:

MMA. Отличный вариант для ручной сварки, одни из самых востребованных устройств.

Полуавтоматы MIG-MAG. Их используют для полуавтоматической сварки в защитной газовой среде.

Техника для воздушно-плазменной резки CUT. С ее помощью можно легко разрезать стали или цветной металл.

Устройства TIG, которые подходят для аргонодуговой сварки. Подразумевают использование неплавящихся электродов, позволяют соединять цветные металлы и сплавы.

Аппараты для продолжительных швов. С их помощью получается создавать качественные соединения длиной от 20 мм до 12 м.

К числу главных преимуществ инвертора можно отнести небольшой вес. Также к ним относится высокая производительность. Розжиг дуги – мгновенный, просто чиркните электродом, чтобы она разгорелась. Инвертор несложен в управлении и работе, поэтому пользоваться таким оборудованием сможет даже новичок. Пользоваться можно разными электродами, что делает инверторный сварочный аппарат универсальным.

Что следует учитывать при покупке инвертора

Почти любой такой аппарат оснащается встроенной защитой от скачков напряжения. Идеально – 25 процентов, эту технику обычно используют на промышленных предприятиях. В быту хватит и 15 процентов.

Еще один важный момент – вентиляция. Если грязи много, лучше обратить внимание на модели с туннельной вентиляцией, когда радиатор расположен вдоль всего корпуса.

При выборе бытовой или профессиональной модели, надо учитывать, где именно она будет применяться. В случае с бытовым аппаратом после получаса работы уже требуется перерыв, профессиональные же работают часами без отдыха.