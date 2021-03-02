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Российский Су-35 назвали самым красивым в мире

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Российский истребитель поколения 4++ Су-35 в рейтинге читателей Defence Blog назван одним из самых красивых современных истребителей в мире.

Данный самолет с 14 процентами голосов занял вторую позицию.

Лидером рейтинга (40 процентов) стал американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Третье место (13 процентов) занял французский Rafale. Четвертое (12 процентов) — американский F-15 Eagle. Пятое место с 5 процентами голосов занял европейский Typhoon.

Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.

В феврале Forbes написал, что разговоры со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) США о необходимости создания новых легких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась.

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.


Иван Потапов

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