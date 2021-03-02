Войти
Lenta.ru

Россия начала строить вертолетоносцы

808
0
0
Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Судостроительный завод «Залив» в Керчи (Крым) начал строить вертолетоносцы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, речь идет о формировании корпусов универсальных десантных кораблей (УДК). Источник добавил, что строительство ведется с учетом опыта, полученного при создании французских кораблей-вертолетоносцев типа Mistral.

Водоизмещение каждого из УДК составит 30 тысяч тонн. Согласно источнику, один такой корабль будет способен транспортировать, в частности, до одной тысячи морских пехотинцев и 16 вертолетов.

«Сроки их передачи флоту не меняются. Они должны быть переданы в рамках действующей госпрограммы вооружений, рассчитанной до конца 2027 года», — заключил источник.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых УДК.

В июле 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Адмирал Кузнецов
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
30.07.2020
Бессмысленный «Прибой»
18.12.2019
Зачем России универсальные десантные корабли
06.12.2019
Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец
25.09.2019
"Мистраль" на крымский стапель
17.09.2019
Вторая жизнь "Залива": построят ли в Керчи вертолетоносцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов