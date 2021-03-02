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В России официально заявили о намерении строить лунную станцию вместе с Китаем

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Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

Появилось распоряжение российского правительства, в котором «Роскосмосу» поручили подписать меморандум с КНР о создании лунной станции. Ранее стало известно, что Россию исключили из экспертной группы, обсуждающей создание станции Gateway.

Возможный отказ от МКС в обозримом будущем заставляет Россию все активнее искать новые цели и задачи для сферы космонавтики. При этом сложные отношения с Западом сильно ограничивают «пространство для маневра».

В качестве альтернативного партнера рассматривают Китай: как стало известно, Россия хочет подписать с КНР меморандум о создании лунной станции. «Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» <…> о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

©publication.pravo.gov.ru

В кабмине разрешили космическому ведомству вносить в меморандум изменения, который не несут принципиальный характер. Идет ли речь об орбитальной станции или же комплексе на поверхности Луны, в документе не говорится. Специалисты между тем напоминают, что ранее китайцы представили концепт станции ILRS, расположенной в районе южного полюса Луны.

Информация о возможности совместного российско-китайского освоения Луны появлялась и раньше. В прошлом году источник в ракетно-космической индустрии сообщил, что Москва и Пекин ведут переговоры по строительству на поверхности спутника совместных баз. Основой концепции могут послужить космические аппараты, которые Китай и Россия создают для освоения Луны.

Графическая визуализация международной лунной базы

Источник изображения: Синьхуа

Китай сейчас активно реализует свою лунную программу. 23 ноября 2020 года Поднебесная запустила к Луне возвращаемую миссию «Чанъэ-5». Это первая китайская возвращаемая автоматическая межпланетная станция и первая возвращаемая миссия со спутника Земли с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24».

Китай также существенно продвинулся в вопросе разработки пилотируемого космического корабля нового поколения: прототип аппарата впервые запустили в мае 2020-го. Испытания прошли успешно.

России только предстоит провести испытания своего нового космического корабля, известного как «Орел» или «Федерация». Его первый запуск может состояться примерно в середине этого десятилетия.

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Китай
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