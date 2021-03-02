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Naked Science

Китайцы нашли на поверхности Луны необычный камень

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Необычный камень
Необычный камень.
Источник изображения: CNSA

Китайский луноход «Юйту-2» обнаружил на лунной поверхности «странный» торчащий вверх камень. Возможно, это молодой фрагмент горных пород, выброшенный из близлежащего кратера.

Китайский планетоход «Юйту-2» прислал фото объекта, который привлек внимание исследователей. Речь идет о камне с острыми гранями. «Кажется, он имеет форму осколка и торчит из грунта. Это определенно необычно», — заявил порталу Space.com Дэн Мориарти, научный сотрудник NASA.

У исследователей нет однозначного объяснения для необычной находки. Форма говорит о том, что обнаруженный фрагмент довольно молодой. По мнению специалистов, камень мог отколоться от более крупного объекта.

Необычный камень

Источник изображения: CNSA

Китайский «Юйту-2» стал первым в истории планетоходом, работающим на обратной стороне естественного спутника Земли. Аппарат — часть миссии «Чанъэ-4», запущенной 7 декабря 2018 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

Маршрут передвижения «Юйту-2»

Источник изображения: CNSA

Сегодня Пекин претендует на лидерство в том, что можно назвать «новой лунной гонкой». Несомненным успехом Поднебесной стала посадка на земном спутнике возвращаемого аппарата «Чанъэ-5», который впоследствии доставил на Землю образцы лунного грунта.

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Страны
Китай
Проекты
CLEP
Луна
Чанчжэн
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