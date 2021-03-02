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Naked Science

В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: Роскосмос

По данным Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), запуск нового носителя обойдется примерно в 50-55 миллионов долларов. Таким образом, в теории ракета будет конкурентоспособной на мировом рынке.

«Союз-5» должна стать альтернативой украинскому «Зениту» и в перспективе может оказаться одной из основных российских ракет. Тем более что, как заявили в ЦЭНКИ, цена позволит носителю быть конкурентоспособным на мировом рынке ракетно-космических стартов.

По данным директора по сотрудничеству с Казахстаном в ЦЭНКИ Алексея Останина, стоимость пуска ракеты составит 50-55 миллионов долларов. Напомним, в 2018 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о 60 миллионах долларов.

«Союз-5» представляет собой носитель среднего класса, который сможет выводить на низкую опорную орбиту грузы массой 17 тонн. Ракета получит две ступени: на первой установят двигатель РД-171МВ, который считается мощнейшим в мире жидкостным ракетным двигателем.

Напомним, в прошлом году Россия впервые провела огневые испытания этого изделия. Предполагается, что, кроме «Союза-5», он найдет применение и на других новых российских носителях.

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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1 комментарий
№1
02.03.2021 15:46
Украину оттеснили от SeaLaunch, купив Морской Старт.
Хотя SeaLaunch и так банкрот был, но теперь Украине морской старт не светит даже в теории.

Вероятно, делаем теперь для SeaLаunch свой РН Союз 5, чтобы Украинский Зенит выдавить отовсюду, даже в теории. Хотя Зенит неплохой носитель был, разработанный СССР.

По мне так лучше такие деньги и ресурсы направили на строительство автозаводов и разработку отечественных машин, чтобы немцев с японцами подвинуть, не не в России, по всему миру. А то в России в принципе не осталось отечественных легковых машин, а немцы с японцами нам ну ни как не друзья, скоро уж врагами могут стать.

Ракеты и самолеты делаем, ядерные электростанции и подводные лодки делаем - а это ведь не просто так, это хай-тек машиностроения который немцам и японцам не снился. Автомобили смогли бы, было бы желание.
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