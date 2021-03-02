Войти
Naked Science

Звуки с Марса: NASA опубликовало первую аудиозапись ровера Perseverance

532
0
0
Миссия Perseverance / ​©NASA
Миссия Perseverance / ​©NASA.
Источник изображения: naked-science.ru

Звук — шум от передвижения марсохода — записан одним из его микрофонов.

NASA опубликовало аудио, записанное аппаратом Perseverance на поверхности Марса. Запись сделана 20 февраля, однако космическое агентство поделилось ей несколько дней спустя.

Марсоход оснащен двумя микрофонами, которые могут записывать как звуки Марса (например, марсианского ветра), так и шум самого аппарата. Это первые микрофоны, работающие на поверхности Красной планеты.

Агентство также поделилось в твиттере подборкой звуков с Марса, созданной командой запуска Perseverance. Исследователи собрали земные звуки — пение птиц, шум океана и другие — и представили, каким образом они могли бы звучать на Марсе. Для создания записей было учтено несколько факторов: температура, плотность и химический состав атмосферы Марса.

Несмотря на различия планет, земной звук на Марсе во многом останется неизменным — как если бы была слышна более тихая и приглушенная версия с временной задержкой, пишет команда миссии. Звуки на Марсе более высоки, чем у большинства голосов.

Земные и марсианские звуки различаются из-за разницы атмосфер планет. Это отражается в скорости звука, его уровне и качестве. Так, звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, по сравнению с земной, необходимо намного больше времени, чтобы быть услышанным человеком. Скорость звука на Марсе равна около 240 м/сек против 340 м/сек на Земле (при средней температуре на поверхности около минус 63°C).

Кроме того, чтобы услышать звук, эквивалентный земной громкости, на Марсе нужно находиться намного ближе к его источнику. На распространение звуковых волн влияет менее плотная марсианская атмосфера — плотность меньше примерно в 100 раз. На качество звука влияет атмосфера Марса, на 96% состоящая из углекислого газа. Она поглощает высокочастотные звуки, на большие расстояния способны доноситься только низкочастотные.

Ровер Perseverance, запущенный NASA 30 июля 2020 года, достиг поверхности Марса 18 февраля. Основные задачи миссии — поиск признаков возможной жизни на планете в прошлом и сбор образцов почвы. Ожидается, что аппарат проведет на планете не менее одного марсианского года, равного двум земным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
18.02.2021
В NASA сообщили, что все системы марсохода Perseverance работают штатно и готовы к посадке
30.07.2020
Дональд и Луна
01.12.2017
NASA представило изображение и перечень приборов марсохода пятого поколения
11.10.2016
В НАСА могут изменить дату высадки марсохода Mars2020
27.04.2016
НАСА вложит 67 миллионов долларов в новый ионный двигатель
15.03.2016
Марс объединяет Европу и Россию (Christian Science Monitor, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 17:54
  • 2
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов