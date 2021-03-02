Звуки с Марса: NASA опубликовало первую аудиозапись ровера Perseverance

Звук — шум от передвижения марсохода — записан одним из его микрофонов.

NASA опубликовало аудио, записанное аппаратом Perseverance на поверхности Марса. Запись сделана 20 февраля, однако космическое агентство поделилось ей несколько дней спустя.

Марсоход оснащен двумя микрофонами, которые могут записывать как звуки Марса (например, марсианского ветра), так и шум самого аппарата. Это первые микрофоны, работающие на поверхности Красной планеты.

Агентство также поделилось в твиттере подборкой звуков с Марса, созданной командой запуска Perseverance. Исследователи собрали земные звуки — пение птиц, шум океана и другие — и представили, каким образом они могли бы звучать на Марсе. Для создания записей было учтено несколько факторов: температура, плотность и химический состав атмосферы Марса.

Несмотря на различия планет, земной звук на Марсе во многом останется неизменным — как если бы была слышна более тихая и приглушенная версия с временной задержкой, пишет команда миссии. Звуки на Марсе более высоки, чем у большинства голосов.

Земные и марсианские звуки различаются из-за разницы атмосфер планет. Это отражается в скорости звука, его уровне и качестве. Так, звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, по сравнению с земной, необходимо намного больше времени, чтобы быть услышанным человеком. Скорость звука на Марсе равна около 240 м/сек против 340 м/сек на Земле (при средней температуре на поверхности около минус 63°C).

Кроме того, чтобы услышать звук, эквивалентный земной громкости, на Марсе нужно находиться намного ближе к его источнику. На распространение звуковых волн влияет менее плотная марсианская атмосфера — плотность меньше примерно в 100 раз. На качество звука влияет атмосфера Марса, на 96% состоящая из углекислого газа. Она поглощает высокочастотные звуки, на большие расстояния способны доноситься только низкочастотные.

Ровер Perseverance, запущенный NASA 30 июля 2020 года, достиг поверхности Марса 18 февраля. Основные задачи миссии — поиск признаков возможной жизни на планете в прошлом и сбор образцов почвы. Ожидается, что аппарат проведет на планете не менее одного марсианского года, равного двум земным.