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Планетоход Perseverance совершил посадку на поверхность Марса

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Посадка Perseverance
Посадка Perseverance.
Источник изображения: NASA

Новый марсоход NASA совершил посадку на поверхность Красной планеты. Предполагается, что он позволит ответить на вопросы, связанные с ее жизнепригодностью.

Состоялось историческое событие: новый марсоход Perseverance, с которым ученые связывают большие надежды, успешно сел на поверхность Марса. Сначала был раскрыт парашют, после этого отделился кожух марсохода. На заключительном этапе посадки активировали тормозные двигатели посадочного модуля.

Космический аппарат построили инженеры из Лаборатории реактивного движения. Масса планетохода составляет 1025 килограммов. На его борту есть небольшой вертолет Ingenuity, который будет помогать марсоходу в определении маршрута.

Посадка Perseverance / ©NASA

Perseverance имеет семь основных научных инструментов, при помощи которых он сможет решать основные задачи, в том числе оценивать жизнепригодность Марса, искать биосигнатуры, а также собирать пробы камней и почвы с поверхности. Полученные данные позволят лучше подготовиться к первой высадке человека на Красную планету.

Perseverance

Источник изображения: wikipedia

Более детально о целях, задачах и возможностях нового марсохода вы можете прочитать в нашем материале.

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