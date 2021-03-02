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В России усомнились в неуязвимости турецких беспилотников для российских войск

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Источник изображения: Фото: DHA via AP

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский усомнился в заявлении Халука Байрактара — производителя турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 — об их неуязвимости для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Своим мнением он поделился с телеканалом РЕН ТВ.

Он указал, что Байрактар вряд ли имел возможность ознакомиться с российскими технологиями РЭБ.« Его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение "Байрактаров" в некоторых регионах, где они применялись», — уточнил он. Мураховский добавил, что у России имеются комплексы, способные подавлять используемые беспилотниками каналы управления и спутниковые навигационные системы.

Байрактар рассказал о неуязвимости своих дронов ранее 28 февраля. «Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час», — сказал он, объяснив, что беспилотник защищен от средств РЭБ, поэтому он «всегда будет в воздухе».

В ноябре 2020 года стало известно, что в российскую армию начнут поступать станции РЭБ «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также сотовой и радиосвязи. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, комплекс «Палантин» создавался прежде всего «для противодействия новейшим военным системам связи НАТО». Особенно востребованным данное средство РЭБ, по мнению специалиста, станет для «глушения» беспилотников «любого класса».

Тогда же военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что «война в [Нагорном] Карабахе вывела проблему борьбы с ними на новый уровень». Эксперт уверен, что противодействовать данным БПЛА, которыми располагают «даже не самые передовые в оснащении военной техникой страны», устаревшими вооружениями «трудно, а то и вовсе невозможно».


Семен Гольдштейн

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Палантин РЭБ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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