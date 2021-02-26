Китайские легкие танки-амфибии Type 63A отправили в Танзанию

Танзания стала первой страной, принявшей на вооружение китайский легкий плавающий танк Type 63А. Эта модификация считается самой совершенной в семействе "шестьдесят третьих", она была принята на вооружение в конце 90-х годов.

Pictures of chinese made Type 63A Amphibious tanks of the Tanzanian 🇹🇿 military. pic.twitter.com/EBfUu7B2Aj — Hammer Of War (@HammerOfWar5) February 19, 2021

Основные отличия от экспортировавшихся ранее вариантов - в новой башне со 105-мм нарезным орудием, которое, по некоторым данным, может кроме обычных снарядов применять противотанковые управляемые ракеты.

Конструкторы основательно доработали систему управления огнем, снабдив ее лазерным дальномером, появились более современные прицелы, в том числе ночные. Значительно улучшены мореходные характеристики.

Type 63А сравнительно недолго являлись основными плавающими танками морской пехоты военно-морских сил Народно-освободительной армии. В середине нулевых войска стали комплектовать принципиально новыми амфибиями.

Высвободившуюся технику предложили давнему партнеру в военной сфере - Танзании. Эти танки впервые были показаны на военном параде в столице государства Дар-эс-Саламе, состоявшемся в апреле 2014 года.

В ноябре того же года их задействовали в совместных с Китаем военных учениях, на которых местные военные с коллегами из Поднебесной, высадившись на побережье, провели "освобождение заложников".

В последнее десятилетие этой африканской страной в КНР были также закуплены модернизированные средние танки Type 59G, бронетранспортеры WZ551, 300-мм реактивные системы залпового огня А100 и другая техника для сухопутных войск.

Алексей Моисеев