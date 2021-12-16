Войти
ЦАМТО

ВС Танзании продемонстрировали китайский танк VT2

382
0
0
VT-2_001
Прототип танка VT-2. Источник: Военный паритет.

ЦАМТО, 15 декабря. Вооруженные силы Танзании на проведенном 9 декабря в Дар-эс-Саламе параде, посвященном 60-й годовщине независимости страны, впервые продемонстрировали основной боевой танк VT2 китайской корпорации NORINCO.

Танк в камуфляжной окраске транспортировался на танковозе производства компании Iveco. Можно предположить, что продемонстрированный ОБТ VT2 принят на вооружение СВ Танзании.

ВС Танзании ранее закупили модернизированный вариант китайского танка "Тип-59", известный как "Тип-59G", но на параде 9 декабря демонстрировался не он. Согласно данным справочника The Military Balance 2021, на вооружении СВ Танзании имеется в общей сложности 45 основных боевых танков, включая 30 единиц Т-54/Т-55 и 15 китайских "Тип-59G", а также легкие танки, включая 30 британских FV101 "Скорпион", 25 китайских "Тип-62" и, предположительно, 2 китайских "Тип-63А".

Ранее Китай поставил в Танзанию различную военную технику, в том числе 12 ед. 120-мм самоходных минометов "Тип-07PA", самоходные ЗРК FB-6A, 300-мм РСЗО A100 и 24 легких плавающих танка "Type-63A".

В феврале 2018 года сообщалось об открытии построенного Китаем центра подготовки ВС Танзании. Эта африканская страна продолжает укреплять оборонное сотрудничество с Китаем и планирует совместное проведение учений, строительство объектов инфраструктуры и закупку китайской военной техники.

VT2 представляет собой экспортную версию танка "Тип-96А", принятого на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Ранее не сообщалось о его принятии на вооружение каких-либо других стран мира. Боевая масса VT2 – 42,8 т, экипаж – три человека. Танк оснащен дизельным двигателем V12 мощностью 800 л.с. и ручной коробкой передач. Максимальная скорость – 59 км/ч, запас хода по топливу – 500 км.

VT2 вооружен стабилизированной гладкоствольной пушкой калибра 125 мм и может вести стрельбу современными боеприпасами, обеспечивая поражение движущихся и неподвижных целей. Стандартное оборудование включает усовершенствованную систему управления огнем, систему пожаротушения, систему защиты от ОМП, дополнительные топливные баки в кормовой части корпуса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Танзания
Продукция
FN-6
Type 59
Скорпион
Компании
Iveco
Norinco
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.07.2021
Активность на африканском направлении
15.08.2018
Т-90 – гарант мира в тропиках
18.07.2018
Защитники экватора
22.11.2017
Вооружаются, чтобы сдаться
21.05.2015
ВМС Танзании получили два патрульных корабля из Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16