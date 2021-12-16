ВС Танзании продемонстрировали китайский танк VT2

ЦАМТО, 15 декабря. Вооруженные силы Танзании на проведенном 9 декабря в Дар-эс-Саламе параде, посвященном 60-й годовщине независимости страны, впервые продемонстрировали основной боевой танк VT2 китайской корпорации NORINCO.

Танк в камуфляжной окраске транспортировался на танковозе производства компании Iveco. Можно предположить, что продемонстрированный ОБТ VT2 принят на вооружение СВ Танзании.

ВС Танзании ранее закупили модернизированный вариант китайского танка "Тип-59", известный как "Тип-59G", но на параде 9 декабря демонстрировался не он. Согласно данным справочника The Military Balance 2021, на вооружении СВ Танзании имеется в общей сложности 45 основных боевых танков, включая 30 единиц Т-54/Т-55 и 15 китайских "Тип-59G", а также легкие танки, включая 30 британских FV101 "Скорпион", 25 китайских "Тип-62" и, предположительно, 2 китайских "Тип-63А".

Ранее Китай поставил в Танзанию различную военную технику, в том числе 12 ед. 120-мм самоходных минометов "Тип-07PA", самоходные ЗРК FB-6A, 300-мм РСЗО A100 и 24 легких плавающих танка "Type-63A".

В феврале 2018 года сообщалось об открытии построенного Китаем центра подготовки ВС Танзании. Эта африканская страна продолжает укреплять оборонное сотрудничество с Китаем и планирует совместное проведение учений, строительство объектов инфраструктуры и закупку китайской военной техники.

VT2 представляет собой экспортную версию танка "Тип-96А", принятого на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Ранее не сообщалось о его принятии на вооружение каких-либо других стран мира. Боевая масса VT2 – 42,8 т, экипаж – три человека. Танк оснащен дизельным двигателем V12 мощностью 800 л.с. и ручной коробкой передач. Максимальная скорость – 59 км/ч, запас хода по топливу – 500 км.

VT2 вооружен стабилизированной гладкоствольной пушкой калибра 125 мм и может вести стрельбу современными боеприпасами, обеспечивая поражение движущихся и неподвижных целей. Стандартное оборудование включает усовершенствованную систему управления огнем, систему пожаротушения, систему защиты от ОМП, дополнительные топливные баки в кормовой части корпуса.