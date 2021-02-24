Израиль заключил соглашение о приобретении двух самолетов-заправщиков КС-46А

Министерство обороны Израиля 22 февраля 2021 года сообщило о заключении "в этот уикенд" окончательного соглашения (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) с США о приобретении Израилем по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus (естественно, в счет американской военной помощи).

Изображение самолета-заправщика Boeing KC-46A Pegasus ВВС Израиля (с) министерство обороны Израиля

Минстерство обороны Израиля также сообщило, что в настоящее время идет "аналогичный процесс" согласования закупки по линии FMS для ВВС Израиля третьей эскадрильи истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (Adir) (то есть еще 25 самолетов в дополнение к 50 уже заказанным) и тяжелых транспортных вертолетов для замены наличного парка транспортных вертолетов Sikorsky CH-53 (Yasur) (по неофициальным данным, ВВС Израиля выбрали новый вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion).

Напомним, что агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в марте 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю по линии американской программы FMS восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus. Общая стоимость предполагаемой поставки была оценена в 2,4 млрд долл, включая оборудование, запасные части, пакеты обучения и технической поддержки. Теперь Израиль подписал формальное соглашение о приобретении первых двух из восьми санкционированных для поставки ему самолетов КС-46А.

Таким образом, Израиль стал вторым иностранным заказчиком после Японии самолетов-заправщиков. КС-46А, созданных на основе лайнера Boeing 767-200ER. В составе ВВС Израиля самолеты КС-46А должны заменять девять используемых в настоящее время переоборудованных в заправщики самолетов Boeing 707.

В сентябре 2016 года было выпущено уведомление DSCA относительно предполагаемой поставки Японии по линии FMS четырех самолетов КС-46А общей стоимостью 1,9 млрд долл, которые к настоящему времени и заказаны Японией. Первый построенный для ВВС Сил самообороны Японии на предприятии корпорации Boeing в Эверетте (Everett Modification Center) самолет КС-46А совершил первый полет 8 февраля 2021 года и ожидается поставкой к концу года. Поставки серийных самолетов КС-46А ВВС США были начаты в январе 2019 года.

Изображение самолета-заправщика Boeing KC-46A Pegasus ВВС Израиля (с) министерство обороны Израиля