Планируемая поставка Израилю новых американских самолетов-заправщиков КС-46А

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 марта 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2,4 млрд долл, включая оборудование, запасные части, пакеты обучения и технической поддержки.

21-й по счету полученный ВВС США серйиный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus по прибытии на авиабазу Макконнелл (Канзас), 10.01.2020 (с) Nilsa E. Garcia / ВВС США

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом, Израиль станет вторым иностранным заказчиком после Японии самолетов-заправщиков. КС-46А, созданных на основе лайнера Boeing 767-200ER. Поставки самолетов КС-46А Израилю будут осуществляться в счет американской помощи. В составе ВВС Израиля самолеты КС-46А должны заменять девять используемых в настоящее время переоборудованных в заправщики самолетов Boeing 707.

В сентябре 2016 года было выпущено уведомление DSCA относительно предполагаемой поставки Японии четырех самолетов КС-46А общей стоимостью 1,9 млрд долл. К настоящему времени Япония заказала три самолета КС-46А, первый из которых ожидался поставкой к концу 2020 года. Поставки серийных самолетов КС-46А ВВС США были начаты в январе 2019 года.