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Рогозин рассказал о способности российских ракет дать ответ любому агрессору

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о способности российских ракетных вооружений дать ответ любому агрессору. Об этом он заявил в поздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном на сайте госкорпорации.

Рогозин, записавший видеообращение с космодрома Восточный, отметил, что работники, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения, сегодня тоже являются защитниками отечества. Он подчеркнул, что в современном мире «защита отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров».

Глава компании добавил, что ракеты космического назначения выводят на орбиту военные спутники и аппараты двойного назначения. Рогозин поблагодарил гражданских специалистов за то, что они берегут мирное небо и космос России, и завил, что они также являются защитниками отечества.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. По словам Рогозина, корпорация приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.


Владимир Кузнецов

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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