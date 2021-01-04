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Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну и дальний космос

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Рогозина, в следующем году «Роскосмос» приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику. «Вновь залетает наша "Ангара"», — пообещал он.

Ранее Рогозин в поздравлении с Новым годом пообещал в следующем году запустить на Луну автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25». Он уточнил, что пуск аппарата состоится в октябре 2021 года.

В 2020 году, согласно РИА Новости, Россия установила антирекорд по числу стартов ракет космического назначения, запустив 17 носителей. Аналогичное число пусков СССР проводил в 1957-1961 годах.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
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