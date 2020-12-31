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Россия в 2020 году установила антирекорд по количеству космических пусков

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В текущем году Россия установила антирекорд по количеству космических пусков. За 2020-й страна осуществила всего 17 пусков. Такое было только на заре космонавтики, в 1957-1961 годах, сообщает РИА Новости.

Всего в мире было совершено 114 пусков, из которых 44 — американские, а 39 — китайские. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев, что такая ситуация обусловлена не только пандемией, но и общим снижением числа коммерческих пусков с использованием российских ракет.

По его словам, такая тенденция длится с 2014 года. «Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков», — цитирует Моисеева агентство. Другой причиной антирекорда, как отметил эксперт, служит «традиционная» отсрочка пусков по Федеральной космической программе.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что за год Россия осуществила вдвое меньше пусков, чем планировалось. «В известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира», — объяснился он.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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