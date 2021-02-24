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Naked Science

Перспективную американо-украинскую ракету вновь выбрали для запуска исследовательского аппарата

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Ракета Alpha
Ракета Alpha.
Источник изображения: Firefly Aerospace

Принадлежащая украинскому предпринимателю Максиму Полякову компания Firefly Aerospace должна запустить исследовательский космический аппарат Orbital Test Bed (OTB) 2 от General Atomics в 2022 году.

Американо-украинская компания Firefly Aerospace имеет все шансы получить часть рынка ракетно-космических услуг. Во всяком случае, ее перспективный носитель Alpha вновь оказался востребованным.

Об этом General Atomics объявила 18 февраля. При помощи нового носителя планируют вывести на орбиту спутник Orbital Test Bed (OTB) 2. Он будет нести прибор NASA, предназначенный для изучения загрязнения воздуха твердыми частицами в городских районах и помощи ученым в понимании воздействия этих частиц на здоровье человека. В компании не раскрывают условия соглашения.

Напомним, недавно стало известно, что ракету от Firefly Aerospace выбрали для запуска на Луну перспективного космического аппарата с десятью полезными нагрузками.

Сейчас Firefly Aerospace разрабатывает перспективные ракеты-носители Firefly Alpha и Firefly Beta. Ранее появилась информация о том, что для последней могут применить двигатель AR1, который создает Aerojet Rocketdyne.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HJ-10
Компании
Aerojet
General Atomics
Проекты
Луна
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