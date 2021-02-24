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Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Ханчжоу. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Китайский автопроизводитель Geely Holdings Group в этом году приступит к выпуску коммерческих спутников, сообщила компания.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР выдал разрешение на организацию производства спутников на заводе, который принадлежит Geely Technology Group.

Таким образом, Geely станет первым в Китае автопроизводителем, который сможет производить космические аппараты для коммерческого использования, сообщает агентство "Синьхуа".

На завод, расположенный в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны, уже доставлена первая партия оборудования. Старт производства ожидается в октябре этого года. Проектная мощность завода превысит 500 спутников в год.

По заявлению Geely, она создала промышленную цепочку, охватывающую разработку, производство, запуск и рыночное применение космических аппаратов.

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 тыс. сотрудников.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Volvo
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