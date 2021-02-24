ЕС объявил о намерении создать космический интернет и систему контроля движения в космосе

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер также подчеркнула, что ЕС также намерен обеспечить себе "автономный доступ в космос", то есть способность осуществлять самостоятельные запуски, независимо от США и России

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия приняла план действий по усилению связей между гражданской, военной и космической промышленностью Евросоюза, в рамках которого будет реализован ряд пилотных проектов, включая космический интернет и систему контроля движения на орбите. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Этот план действий - системный и методический подход, который обеспечит применение гражданских технологий в военной отрасли и военных - в гражданской, - отметила она. - Наша задача в том, чтобы инновационные решения могли найти максимальное количество пользователей, чтобы одно изобретение работало на множество различных конечных потребителей".

"Евросоюз намерен опробовать свои предложения на трех пилотных проектах. Во-первых, развитие беспилотных систем для военных и гражданских нужд. Во-вторых, создать эффективную систему спутникового интернета, которая должна гарантировать высокоскоростное, стабильное и эффективное подключение для всей Европы. В-третьих, создание системы контроля движения в космосе, которая должна гарантировать отсутствие столкновений в космосе", - заявила она.

Замглавы Еврокомиссии также подчеркнула, что ЕС также намерен обеспечить себе "автономный доступ в космос", то есть способность осуществлять самостоятельные запуски, независимо от США и России.

Говоря о взаимном использовании военно-космических технологий в гражданском секторе и наоборот, она привела в качестве примеров использование в автопромышленности сидений с тремя точками пристегивания, которые изначально были изобретены для катапультируемых кресел военных самолетов, а затем стали стандартом автопромышленности, обеспечив спасение миллионов жизней во всем мире. В качестве еще одного примера она привела микроволновые печи, в которых используются результаты военных разработок.

"Наша задача, чтобы новые технологии находили максимально широкий спектр применения не случайно, а системно и на постоянной основе", - заявила она.

Рациональное использование ресурсов

По ее словам, ЕС намерен выделить специальное финансирование, чтобы обеспечить координацию действий между различными секторами промышленности и научным сообществом. ЕС также намерен создать специальный инструмент с использованием технологий искусственного интеллекта, который должен позволить существующим компаниям, стартапам, исследовательским группам находить новые коммерческие возможности применения их разработок, а также "находить свой путь в лабиринте фондов и кредитных инструментов ЕС, чтобы подобрать источники финансирования".

Замглавы Еврокомиссии особенно подчеркнула, что этот план действий не предполагает выделения нового финансирования, а лишь повышение качества использования уже выделенных по разным программкам Евросоюза средств. "Мы должны добиться более качественного использования, с максимальной добавленной стоимостью на каждый выделенный Евросоюзом евро", - подчеркнула она.