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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" и "Росэлектроника" договорились о совместном продвижении на мировом рынке комплексов РЭБ

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Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН»
Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - АО "Рособоронэкспорт" и холдинг "Росэлектроника" (обе структуры входят в госкорпорацию "Ростех") подписали программу совместной деятельности по продвижению на мировой рынок систем связи, автоматизированных систем управления, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и защищенных информационно-телекоммуникационных систем, сообщил "Рособоронэкспорт" в понедельник.

"Сегодня благодаря разработкам предприятий "Росэлектроники" мы можем предлагать своим партнерам высокотехнологичные интеллектуальные системы управления и связи, средства РЭБ и специальную технику в составе интегрированных систем и в виде финальных изделий. Уверен, наше соглашение позволит расширить линейку предложений на внешний рынок и сделает их максимально ориентированными на запросы партнеров", - цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта" главу компании Александра Михеева на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Рособоронэкспорт, работающий по принципу "единого окна", часто сталкивается с требованием иностранных заказчиков о поставках комплексов и систем военного и гражданского назначения исключительно российского производства", - сказал Михеев.

В "Рособоронэкспорте" заявили, что в рамках программы компании будут взаимодействовать при разработке, производстве и продвижении на мировой рынок российской продукции. Программа включает план работы по формированию перспективного экспортного задела на поставку продукции военного назначения.

"Под эгидой холдинга объединены более 140 крупнейших научных и производственных предприятий радиоэлектронной промышленности России. Это позволяет формировать кооперационные цепочки, исходя из потребностей рынка и формируя полный жизненный цикл изделия - разработку, производство, поставку, техобслуживание и обучение специалистов заказчика", - заявил генеральный директор холдинга "Росэлектроника" Сергей Сахненко.

"Мы рассчитываем, что высокие внешнеторговые компетенции "Рособоронэкспорта" и многолетний опыт компании в области военно-технического сотрудничества позволят нам занять лидирующие позиции в своем сегменте мирового рынка и обеспечить долгосрочную загрузку предприятий корпорации экспортными заказами", - отметил Сахненко.

В пресс-службе "Рособоронэкспорта" сообщили, что "Рособоронэкспорт" и "Росэлектроника" будут совместно проводить презентации, технические консультации и показы боевых и технических возможностей предлагаемой иностранным заказчикам продукции военного назначения.

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