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ТАСС

Структуры Ростеха займутся продвижением российской радиоэлектроники на мировой рынок

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«Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов
«Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов.
Источник изображения: industry-hunter.com

Речь идет, в частности, об АО "Рособоронэкспорт" и холдинге "Росэлектроника"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" и холдинг "Росэлектроника", входящие в структуры Ростеха, начнут продвижение российской радиоэлектроники на мировой рынок. Об этом сообщили в понедельник в спецэкспортере в ходе выставки IDEX 2021.

"22 февраля 2021 года в ходе Международной оборонной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби входящие в госкорпорацию "Ростех" АО "Рособоронэкспорт" и холдинг "Росэлектроника" сообщили о подписании программы совместной деятельности по продвижению на мировой рынок систем связи, автоматизированных систем управления, комплексов РЭБ и защищенных информационно-телекоммуникационных систем", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе спецэкспортера отметили, что "Рособоронэкспорт", работающий по принципу "единого окна", часто сталкивается с требованием иностранных заказчиков о поставках комплексов и систем военного и гражданского назначения исключительно российского производства.

"Сегодня благодаря разработкам предприятий "Росэлектроники" мы можем предлагать своим партнерам высокотехнологичные интеллектуальные системы управления и связи, средства РЭБ и специальную технику в составе интегрированных систем и в виде финальных изделий. Уверен, наше соглашение позволит расширить линейку предложений на внешний рынок и сделает их максимально ориентированными на запросы партнеров", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

По данным пресс-службы, в ходе реализации подписанной программы стороны смогут максимально эффективно взаимодействовать при разработке, производстве и продвижении на мировой рынок экспортной продукции российского производства. Кроме того, программа включает в себя план работы по формированию перспективного экспортного задела на поставку продукции военного назначения.

"Под эгидой холдинга объединены более 140 крупнейших научных и производственных предприятий радиоэлектронной промышленности России. Это позволяет формировать кооперационные цепочки, исходя из потребностей рынка и формируя полный жизненный цикл изделия - разработку, производство, поставку, техобслуживание и обучение специалистов заказчика. Мы рассчитываем, что высокие внешнеторговые компетенции "Рособоронэкспорта" и многолетний опыт компании в области военно-технического сотрудничества позволят нам занять лидирующие позиции в своем сегменте мирового рынка и обеспечить долгосрочную загрузку предприятий корпорации экспортными заказами", - сообщил генеральный директор холдинга "Росэлектроника", член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

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