Названы сроки начала серийных поставок танков «Армата»

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» для Министерства обороны России начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора и главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова.

По его словам, контракты на поставку новейших танков для нужд армии уже подписаны, хотя их государственные испытания все еще не завершены. До конца текущего года в вооруженные силы поступит установочная партия машин. «С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — заявил Терликов.

Он отметил, что поступающие в армию «Арматы» будут оснащены новейшими боеприпасами. Их разработкой сейчас занимаются специалисты госкорпорации «Росатом». «Армата создавалась для того, чтобы обеспечить превосходство над лучшими аналогами. Планку мы держим на нужной высоте», — подчеркнул гендиректор.

Отмечается, что производители намерены постепенно снижать стоимость выпуска танка, так как в настоящее время он значительно превосходит в цене другие существующие модели. После отработки технологии в течение нескольких лет будет установлена цена, отвечающая интересам обеих сторон.

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения входит в состав концерна «Уралвагонзавод», который принадлежит госкорпорации «Ростех».

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что Вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

В июле 2020 года сообщалось, что данный российский танк в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа.

Михаил Кириллов