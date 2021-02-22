Россия ведет переговоры о продаже истребителя Су-57Э

Москва ведет переговоры с некоторыми странами о продаже новейшего истребителя пятого поколения. Ранее, напомним, главным партнером в этом отношении выступала Индия.

По данным из открытых источников, ни одна зарубежная страна пока не купила новый российский истребитель пятого поколения. Возможно, ситуация вскоре изменится: как стало известно, Рособоронэкспорт ведет переговоры о поставках новых машин со своими партнерами.

«На данный момент мы ведем предварительные консультации с отдельными странами мира по поставкам многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. “Рособоронэкспорт” готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — заявил глава государственной корпорации Александр Михеев, не уточнив деталей.

Макет Су-57Э Источник изображения: russianplanes

Заявление было сделано накануне масштабной оружейной выставки IDEX-2021, которая будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля. Россия представит там широкий арсенал техники и вооружений. Ранее, например, стало известно, что страна среди прочего намерена показать новый танк Т-14 на базе «Арматы».

Россия и раньше продвигала истребитель Су-57 на экспорт. Тогда главным партнером в этом выступала Индия, которая хотела получить истребители пятого поколения в рамках программы, известной как FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). О фактическом отказе индийской стороны от проекта стало известно в 2018 году: в числе причин называли проблемы технического и финансового характера.

Спекуляция на тему FGFA Источник изображения: Interpolit

Еще раньше индийская сторона дала понять, что, по их мнению, истребитель не отвечает заявленным требованиям. Это, в частности, касается малозаметности, которую считают ключевым параметром для пятого поколения. Стоит сказать, что сейчас Индия работает над созданием собственного истребителя пятого поколения, известным как Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Еще одним партнером России в этом направлении называли Алжир: ранее даже сообщалось о продаже арабской стране партии самолетов. По состоянию на начало 2021 года подтверждения этой информации не поступало.

Изображение Су-57 на здании Минобороны Алжира Источник изображения: rg.ru

Недавно Су-57 прошел один из ключевых этапов своей жизни: Воздушно-космические силы получили первый серийный Су-57. Качественные фотографии новой машины мы могли еще видеть в декабре. Всего по контракту от 2019 года армия должна получить 76 таких машин с поставкой последних из них во второй половине 2020-х.