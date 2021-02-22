Японские СМИ: антикитайский Индо-Тихоокеанский аналог НАТО в действии. Под прицелом – Китай и Мьянма

Региональный аналог НАТО – военно-политический союз QUAD (США, Япония, Австралия, Индия) – все активнее устанавливает в Индо-Тихоокеанском регионе свои порядки. Главный прицел – антикитайский. Но достается и другим «возмутителям спокойствия», например, Мьянме. «Китай – осадить!» «Мьянму – к ноге!» «Равнение на Байдена!»

Японская государственная телерадиокорпорация NHK публикует на своем новостном сайте несколько материалов, демонстрирующих возрастающую активность новой военно-политической группировки QUAD (так называемое "четырехстороннее соглашение по диалогу в составе США, Японии, Австралии и Индии). Ранее ИНОСМИ публиковало ряд статей инопрессы на тему развертывания группировкой военной активности в регионе и осуществления в Индийском океане совместных военно-морских маневров. Их можно посмотреть здесь и здесь.

Общий дискурс нового союза - откровенное противостояние Китаю. Однако в настоящее время в прицеле группировки оказывается и Мьянма. Запад недоволен произошедшим в стране "переворотом" и открыто вмешивается во внутренние дела Мьянмы, имея в виду "восстановление там демократии".

В статье "В ходе телеконференции министры иностранных дел США, Японии, Австралии и Индии проявили единство в осуждении китайских амбиций в Индо-Тихоокеанском регионе" сайт NHK сообщает о состоявшейся телеконференции четырех министров иностранных дел QUAD - США, Японии, Австралии и Индии. В ходе конференции министры выразили единодушную позицию по осуждению односторонних попыток Китая изменить сложившийся в регионе статус-кво. Министры подтвердили курс на углубление солидарности и взаимодействия с другими игроками, в том числе и из Западной Европы, на укрепление в Индо-Тихоокеанском регионе режима свободы и открытости.

В статье особо подчеркивается, что данная телеконференция в составе американского госсекретаря Блинкена, японского министра иностранных дел Мотэги, австралийского министра иностранных дел и торговли Пэйн и министра иностранных дел Индии Джайшанкара проводилась в условиях прихода в США к власти новой администрации Байдена.

Тон задал японский министр Тосимицу Мотэги, который заявил: "Роль четырех стран QUAD, объединенных общими ценностями, серьезно повышается сейчас, когда Китай открыто осуществляет провокационные действия, направленные на подрыв существующего миропорядка". Мотэги выразил глубокую обеспокоенность тем, что Китай вооружает свои силы безопасности на море и вводит особый "закон охраны морских пространств".

Затем все участники телеконференции высказались решительно против односторонних попыток Китая изменить существующий порядок в регионе и призвали все региональные силы и Западную Европу к единству действий.

После обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи и пандемии covid-19 в мире стороны перешли к обмену мнениями по произошедшему в Мьянме военному перевороту и подчеркнули единое понимание того, что в стране немедленно должен быть осуществлен возврат к существовавшим до этого демократическим принципам осуществления власти.

В ходе пресс-конференции японский министр Мотэги отдельно подчеркнул: "Мы высоко оцениваем то, что в ходе телеконференции председательствовавший на ней госсекретарь Блинкен твердо заявил о приверженности администрации Байдена идее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Важно также и то, что мы все согласились с необходимостью прочного взаимодействия четырех стран соглашения QUAD на высшем и министерском уровне".

После телеконференции американский госдепартамент выпустил специальное заявление, в котором особо отметил тот факт, что "совещание министров QUAD подтвердило курс на углубление нашей солидарности в подходе к глобальным проблемам". Среди них госдеп указал, в том числе, и на проблемы пандемии коронавируса и изменений климата.

Участники телеконференции затронули также проблемы терроризма и безопасности на море. Отдельно коснувшись ситуации в Мьянме, где военные захватили всю полноту власти в результате путча, министры иностранных дел "четверки" единогласно подчеркнули срочную необходимость возврата власти демократически выбранному правительству.

Министры обсудили и вопросы организационного укрепления союза, договорившись о том, что встречи QUAD на министерском уровне будут проходить по меньшей мере раз в год, а встречи и консультации высокопоставленных представителей правительств четырех стран будут осуществляться на регулярной основе.

В другой статье под заголовком "Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Китамура обсудил ситуацию в Мьянме с советником Байдена по национальной безопасности Салливаном" NHK сообщает о почти часовом телефонном разговоре японского и американского чиновников. В ходе него Китамура и Салливан обсудили положение в Мьянме, сложившееся там после военного переворота, а также возрастающую активность Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласились во мнении о необходимости укрепления тесных отношений сотрудничества между США и Японией, а также внутри "четырехстороннего соглашения", в котором, помимо них участвуют также Австралия и Индия.

Китамура и Салливан особо обсудили вопрос о законодательном оформлении в Китае права применения оружия судами береговой охраны и возникновения в этой связи опасной обстановки в окружающих Японию акваториях. Вновь была подчеркнута необходимость солидарных действия США и Японии, а также Австралии и Индии, в деле обеспечения режима свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.