Инструкторы ВМС Великобритании займутся подготовкой украинских военных моряков на кораблях британского флота

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Командование ВМС Украины обсудило с представителями штабов операции "ORBITAL" (Великобритания) предоставление инструкторской помощи и основные направления сотрудничества.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021", - сказано в сообщении на сайте командования.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения инструкторской помощи для летного состава морской авиационной бригады в рамках военно-тренировочной миссии Великобритании на Украине "ORBITAL".

Отдельно представителями штаба миссии было предложено проведение тренировок корабельно-катерного состава и досмотровых команд национального флота на кораблях Королевских ВМС Великобритании в 2021 году.