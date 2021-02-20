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Интерфакс-АВН

Инструкторы ВМС Великобритании займутся подготовкой украинских военных моряков на кораблях британского флота

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Командование ВМС Украины обсудило с представителями штабов операции "ORBITAL" (Великобритания) предоставление инструкторской помощи и основные направления сотрудничества.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021", - сказано в сообщении на сайте командования.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения инструкторской помощи для летного состава морской авиационной бригады в рамках военно-тренировочной миссии Великобритании на Украине "ORBITAL".

Отдельно представителями штаба миссии было предложено проведение тренировок корабельно-катерного состава и досмотровых команд национального флота на кораблях Королевских ВМС Великобритании в 2021 году.

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Страны
Великобритания
Украина
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