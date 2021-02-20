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Naked Science

Стала известна схема полета российских космонавтов на Луну

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Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток»
Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток».
Источник изображения: wikipedia

Согласно информации, обнародованной руководством конструкторского бюро «Салют», перед посадкой на перелетный модуль космонавты будут находиться на борту орбитальной станции.

Россия не отказывается от планов пилотируемого полета к естественному спутнику Земли. Более того, теперь стала известна схема, по которой космонавтов хотят доставить к Луне.

По словам генерального конструктора конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова, перед полетом на Луну члены экипажа корабля будут ждать сборки перелетного комплекса на борту МКС или национальной российской станции, которую могут построить в будущем (эксперты, впрочем, низко оценивают шансы на ее появление). Таким образом, орбитальная станция должна сыграть роль некоего пересадочного узла.

Недавно глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что возможности новой ракеты «Ангара» позволяют комбинировать пуски и собирать на орбите перелетные пилотируемые комплексы.

Наиболее же примечательной в этом отношении остается история с перспективной сверхтяжелой ракетой «Енисей», от разработки которой, возможно, Москва откажется окончательно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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